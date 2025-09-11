Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische Anleihenmarkt zeigte sich zuletzt äußerst schwankungsanfällig, so die Börse Stuttgart.Noch vor wenigen Wochen hätten Sorgen unter Anlegern dominiert, dass die US-Zollpolitik die Inflation weiter anheizen könnte. Diese Befürchtungen hätten sich jedoch nicht bestätigt: Die aktuellen Daten würden eine andere Sprache sprechen. Die Produzentenpreise seien im August überraschend um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken - entgegen der Prognose von Volkswirten, die mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet hätten. Diese unerwartete Entwicklung stärke die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank FED. Viele Marktteilnehmer würden bereits mit einer geldpolitischen Lockerung bei der nächsten Sitzung rechnen. Die rückläufigen Herstellerpreise könnten nun sogar den Weg für weitere Zinsschritte nach unten ebnen. ...

