Linz (www.anleihencheck.de) - Heute werden in den USA Daten zur Inflation veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Allgemein werde mit einer Steigerung um 2,9% gerechnet. Nächste Woche entscheide die US-Notenbank über den Leitzins. Aufgrund des schwächelnden Arbeitsmarktes werde dieser sehr wahrscheinlich um 25 Basispunkte gesenkt werden. Das Währungspaar EUR/USD bewege sich derzeit in einer engen Spanne von 1,1660 bis 1,1820. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de