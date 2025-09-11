Frankfurt (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments baut seine Kapazitäten im Liability Driven Investment (LDI) weiter aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit August 2025 verstärkt Floris de Vries als Portfolio Manager das EMEA-Team in London. De Vries wird vor allem europäische LDI-Mandate verantworten, er berichtet an Nabil Owadally, Director, LDI Portfolio Manager. Mit de Vries stärkt Columbia Threadneedle Investments seine Präsenz im europäischen LDI-Markt, um institutionellen Kunden hochwertige Investmentlösungen zu bieten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
