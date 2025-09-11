Vulcan Energy hat die Baugenehmigung für seine kommerzielle Lithium-Verarbeitungsanlage in Frankfurt-Höchst erhalten. In einer ersten Phase soll die Einrichtung bis zu 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid hervorbringen. Abnehmer sind u.a. LG Energy Solution, Umicore und Stellantis, deren Verträge parallel angepasst wurden. Das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energy will in Frankfurt-Höchst Lithiumhydroxid unter Rückgriff auf sein Lithiumvorprodukt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net