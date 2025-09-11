Mülheim an der Ruhr (ots) -Oryx Stainless Group hat die bestehenden syndizierten Kreditlinien frühzeitig verlängert. Das Volumen der auf dem bewährten Borrowing Base Konzept beruhenden, assetbasierten Finanzierung umfasst 110 Millionen Euro. Die anfängliche Laufzeit beträgt drei Jahre mit einer Verlängerungsoption von bis zu zwei weiteren Jahren. Ferner ist eine Erhöhung des Kreditvolumens auf bis zu 130 Millionen Euro optionaler Bestandteil der Dokumentation.Die syndizierte Kreditvereinbarung dient im Wesentlichen der flexiblen und bedarfsgerechten Finanzierung des Umlaufvermögens der europäischen Konzerngesellschaften sowie Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Rohstoffabsicherungsgeschäften. Der unlängst in Betrieb genommene Standort der Oryx Stainless Malaysia wurde neu als Kreditnehmerin aufgenommen. HSBC Malaysia hatte bereits die langfristige Finanzierung des Investitionsvorhabens vor Ort unterstützt.Damit ist Asien, neben Europa, inzwischen ein weiterer Kernmarkt für Oryx Stainless. Oryx Stainless Thailand, in ASEAN bereits seit mehr als 10 Jahren erfolgreich aktiv und inzwischen Marktführer, wurde anfangs auch über den europäischen Kreditvertrag finanziert. Nach Erreichen der notwendigen Größe wurde seit 2020 im Rahmen eines Club Deals mit HSBC Thailand und der lokalen Kasikornbank eine innovative, revolvierende Kreditfazilität in Höhe von inzwischen einer Milliarde Thai Baht umgesetzt.Das seit vielen Jahren unveränderte Konsortium in Europa besteht aus der HSBC Deutschland als alleinigem Bookrunner, unterstützt von der Commerzbank, der DZ Bank und der Rabobank als Mandated Lead Arrangers. Die NRW.Bank und die Stadtsparkasse Düsseldorf fungierten als Lead Arrangers.Roland Mauss, CFO von Oryx Stainless resümiert: "HSBC Deutschland und die Oryx Stainless Group verbinden rund fünfundzwanzig Jahre der vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit. HSBC Deutschland und die weiteren Banken und Finanzierungspartner haben so maßgeblich zum überdurchschnittlichen Wachstum und zur nachhaltigen Entwicklung von Oryx Stainless beigetragen und die Gruppe so zu einem der globalen Player im Bereich Edelstahlrecycling werden lassen."Der CEO von HSBC Deutschland, Dr. Michael Schleef hebt hervor: "Wir freuen uns sehr, die Oryx Stainless Group erneut bei der Verlängerung ihrer syndizierten Kreditlinie zu begleiten und die Gruppe darüber hinaus mit zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen bei ihrer weiteren Entwicklung als weltweit agierender Rohstofflieferant zu unterstützen. Die fruchtbare Zusammenarbeit und das Wachstum der Oryx Stainless Group zeigen, welches Potenzial die kombinierte Stärke von HSBC in Europa und Asien entfaltet."Über Oryx Stainless Group:Die Oryx Stainless Group mit ihrer Muttergesellschaft Oryx Stainless Holding B. V. ist eine international führende Unternehmensgruppe für den Handel und die Verarbeitung von recyceltem Edelstahl als nachhaltigem Rohstoff für die Edelstahlproduktion. Zu den Kunden zählen Hersteller von Lang- und Flachstahl aus Edelstahl weltweit. Auf der Lieferantenseite verfügt Oryx Stainless über eine breite, kontinuierlich wachsende internationale Beschaffungsbasis. Als weltweit tätige Unternehmensgruppe sind guter Service und eine reibungslos funktionierende Transportinfrastruktur unerlässlich. Beides garantiert das Unternehmen mit seinen Standorten in Europa und Asien.Ansprechpartner:Roland MaussOryx StainlessTelefon +49 208 58 09 0mauss@oryx.comOriginal-Content von: Oryx Stainless AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79929/6115604