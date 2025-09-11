Am heutigen Donnerstag könnte es für die Aktienmärkte zu einer wichtigen Weichenstellung kommen, werden doch im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) die US-Verbraucherpreisdaten für August veröffentlicht.Nach den am gestrigen Mittwoch veröffentlichten US-Erzeugerpreisen sind die heutigen Inflationsdaten im Hinblick auf die Leitzinsentscheidung der Fed ein weiterer wichtiger Gradmesser. Im Vorfeld der US-Verbraucherpreise bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de