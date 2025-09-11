Berlin (ots) -Anlässlich des Tages der Demokratie und des Tages des offenen Denkmals lädt Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld am Samstag, den 13. September 2025, von 14 bis 18 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger zum Demokratiefest ins Abgeordnetenhaus ein."Demokratie lebt vom Mitmachen. Nicht nur zum Tag der Demokratie ist unser Parlament ein offenes Haus, in dem Bürgerinnen und Bürger Demokratie nicht nur verstehen, sondern aktiv erleben können. Ich lade alle Berlinerinnen und Berliner ein, diese Gelegenheit zu nutzen", sagt Cornelia Seibeld, Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin.Das Programm umfasst unter anderem eine Spezialführung der Präsidentin durch das Parlament, eine "Maus-Tour" für Kinder mit Bienenbesuch auf dem Dach, eine Kombiführung mit dem Bundesrat sowie weitere spannende thematische Rundgänge.Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, einem Kunstprojekt zum Mitmachen, Kinderschminken und einer DIY-Buttonstation. Für das leibliche Wohl sorgen kostenlose alkoholfreie Getränke, Kaffee, Kuchen, Brezeln und Popcorn. Das Demokratiefest richtet sich an alle, die das Abgeordnetenhaus näher kennenlernen und gleichzeitig einen unterhaltsamen Nachmittag im Zeichen der Demokratie verbringen möchten.Mit diesem Angebot setzt das Abgeordnetenhaus von Berlin ein sichtbares Zeichen für lebendige Teilhabe. Zugleich folgt es der "Westfälischen Erklärung", in der die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschsprachigen Landtage Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie vereinbart haben.Weitere Informationen zum Programm und zu den Führungen:https://www.parlament-berlin.de/das-haus/veranstaltungen/denkmal_demokratieHinweis für die Medien: Wenn Sie bei der Veranstaltung dabei sein möchten, freuen wir uns über eine Anmeldung unter pressereferat@parlament-berlin.de.Pressekontakt:Abgeordnetenhaus von BerlinPressereferatNiederkirchnerstr. 510117 Berlin-MitteTelefon 030 2325-1050/51Telefax 030 2325-1058E-Mail pressereferat@parlament-berlin.deOriginal-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128557/6115616