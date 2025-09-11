Die Synopsys-Aktie erlebte am gestrigen Mittwoch einen rabenschwarzen Tag und crashte um -36% in den Kurskeller. Was steckt hinter dem gewaltigen Absturz des Softwareherstellers und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Schwache Quartalszahlen... Der gestrige Crash der Synopsys-Aktie hat eine historische Dimension. Noch nie seit dem Börsengang im Jahr 1992 hat der Kurs des Electronic Design Automation-Spezialisten so stark nachgegeben. Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de