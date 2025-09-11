Tatu City, Kenia (ots/PRNewswire) -Baubeginn des nachhaltigen 44-MW-Rechenzentrums von Nxtra by AirtelDie Sonderwirtschaftszone Tatu City, in der sich das nachhaltige 44-MW-Rechenzentrum von Nxtra by Airtel befindet, hat sich als Zentrum für Rechenzentren in Ostafrika etabliert. Nxtra wird durch die Bereitstellung von 95 % erneuerbarer Energie durch Tatu City unterstützt, was den Standort für Investoren und Kunden von Rechenzentren zu einem der grünsten der Welt macht.Das Nxtra Data Center wird phasenweise eine IT-Stromversorgungskapazität von 44 MW bereitstellen und Server der neuen Generation sowie GPU-fähige Racks mit hoher Dichte, einer Betriebszeit von 99,999 %, mehreren redundanten Glasfaserstrecken und modernen Sicherheitssystemen beherbergen.Tatu City hat Hunderte von Millionen Dollar in eine erstklassige Infrastruktur investiert, um zum Drehkreuz für Rechenzentren in Ostafrika zu werden. Zu den Versorgungseinrichtungen der Stadt gehören ein 135-MVA-Umspannwerk und ein Verteilernetz mit einer Betriebszeit von 99,7 %, die landesweit einzige Wasserversorgung rund um die Uhr für die Industrie, ein umfassendes Regenwassermanagement, 70 km Straßen nach internationalem Standard und mehr als 120 km sichere unterirdische Glasfaserkabel.Stephen Jennings, Gründer und Geschäftsführer von Rendeavour, dem Eigentümer und Entwickler von Tatu City, meinte: "Seit über zehn Jahren investieren wir in Tatu City in erstklassige Infrastruktur und nachhaltige Energie, um es zum natürlichen Standort für Rechenzentren in Ostafrika zu machen. Die Entscheidung von Airtel, Nxtra hier anzusiedeln, ist eine starke Bestätigung dieser Vision. Nxtra gehört zu den über 100 globalen und lokalen Unternehmen, die sich bereits in Tatu City niedergelassen haben, und wir sind zuversichtlich, dass viele weitere Rechenzentren folgen werden. Gemeinsam bauen wir das sichere, skalierbare und nachhaltige digitale Backbone auf, das Afrika für seinen wirtschaftlichen Wandel braucht."Yashnath Issur, Geschäftsführer, Data Centre, Airtel Africa, sagte: "Mit dem Bau des größten Rechenzentrums in Ostafrika legen wir den Grundstein für ein florierendes digitales Ökosystem, das Unternehmen stärkt, Regierungen unterstützt und Gemeinschaften in der gesamten Region neue Möglichkeiten eröffnet. Nxtra by Airtel wird nach den höchsten globalen Standards gebaut, um Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Energieeffizienz zu gewährleisten. Neben der Kapazität liegt unser Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Ausfallsicherheit, damit die Kunden die Technologien der nächsten Generation in einer sicheren Umgebung voll nutzen können."Tatu City liefert mehr als 95 % erneuerbare Energie und ist damit einer der nachhaltigsten Standorte für Rechenzentren weltweit. Ein Drittel des Bedarfs wird direkt durch Solarenergie gedeckt. In Verbindung mit dem überwiegend aus erneuerbaren Energien bestehenden nationalen Stromnetz Kenias bietet Tatu City eine der saubersten und zuverlässigsten Stromversorgungen für digitale Infrastrukturen weltweit.Jeden Tag leben, arbeiten und lernen mehr als 25.000 Menschen in Tatu City. Die Stadt beherbergt 4.500 fertiggestellte Wohnungen, 6.000 Studenten und Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von über 400 Milliarden KES. Zu den in Tatu City tätigen Unternehmen gehören Emirates Logistics, Heineken, Cold Solutions, FullCare Medical, Hounen, CCI Global, Dormans, Kärcher, Naivas, NCBA, Grit Real Estate Income Group, Hewatele, Freight Forwarders Solutions, Tamarind Group, ADvTECH, Friendship Group, Bakels, Novis und Davis & Shirtliff.Unternehmen in der Sonderwirtschaftszone Tatu City kommen in den Genuss erheblicher Anreize, darunter ein Körperschaftssteuersatz von 10 % für die ersten 10 Jahre und 15 % für die folgenden 10 Jahre, verglichen mit den üblichen 30 %. Die Unternehmen profitieren auch von der Mehrwertsteuerbefreiung für Waren und Dienstleistungen sowie von der Befreiung von Einfuhrzöllen und Stempelgebühren.Informationen zu Tatu CityTatu City ist eine 5.000 Hektar große neue Stadt vor den Toren Nairobis mit Wohnungen, Schulen, Geschäften, einem Einkaufsviertel, einer medizinischen Klinik, Naturgebieten und Erholungsmöglichkeiten für mehr als 250.000 Einwohner und Zehntausende von täglichen Besuchern. In den Schulen werden täglich Tausende von Schülern unterrichtet, und die Wohnungen sind für alle Einkommensschichten geeignet. Tatu City ist Kenias erste funktionierende Sonderwirtschaftszone, die für florierende Unternehmen konzipiert wurde. Die Stadt liegt nur 30 Minuten von Nairobi entfernt und bietet ein Lebens-, Arbeits- und Freizeitumfeld ohne Verkehrsstaus und lange Anfahrtswege.Weitere Informationen zu City finden Sie hier: www.tatucity.comWeitere Informationen zu Rendeavour finden Sie hier: www.rendeavour.com