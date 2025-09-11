© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media LabRheinmetall-Chef Armin Papperger zeigte sich auf der Messe in London überzeugt, ehrgeizige Ziele bis 2030 zu erreichen - und rechnet wegen Putins Krieg mit jahrelanger Aufrüstung in Europa.Rheinmetall-Chef Armin Papperger zeigte sich auf der Rüstungsmesse DSEI in London zuversichtlich, die ehrgeizigen Finanzziele bis 2030 zu erreichen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können", sagte er mit Blick auf eine Gewinnmarge von 20 Prozent bei einem Umsatz von 40 bis 50 Milliarden Euro. Grundlage seien die Ausweitung der Munitionsfertigung, Investitionen in die Digitalisierung der Produktion und eine strikte Kostendisziplin. Gleichzeitig warnte Papperger vor einer langfristigen …Den vollständigen Artikel lesen ...
