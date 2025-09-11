Der Vermittlerverband BVK hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Matthias Beenken und Prof. Dr. Lukas Linnenbrink von der FH Dortmund wieder eine Strukturanalyse der Vermittlerbranche durchgeführt. Diese bietet diverse Erkenntnisse, u. a. die Kosten- und Einnahmenentwicklung in den Vermittlerbetrieben. Alle zwei Jahre führt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK) zusammen mit Prof. Dr. Matthias Beenken und Prof. Dr. Lukas Linnenbrink von der Fachhochschule Dortmund eine Strukturanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
