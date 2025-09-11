München (ots) -13 Spielende ziehen in ein abgelegenes Dorf - doch nicht alle sind, wer sie vorgeben zu sein. Drei von ihnen werden zu Werwölfen, die sich als harmlose Dorfbewohner tarnen. Durch raffinierte Lügen, gezielte Manipulation und taktisches Kalkül versuchen sie, ihre Mitspielenden nach und nach zu eliminieren - ohne selbst enttarnt zu werden.Der heute veröffentlichte Trailer zur ARD Reality-Show die "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" enthüllt die 13 Spielenden, die allein durch ihre Fähigkeiten und außergewöhnliche Begabungen den Verlauf der Show bestimmen:Cindy (30 Jahre aus Düsseldorf) analysiert als Customer Relationship-Managerin ganz genau, wie Menschen ticken.Dana (36 Jahre aus Duisburg) punktet als Soldatin mit Disziplin und strategischer Vorgehensweise.Elisabeth (40 Jahre aus Bestensee) ist den Mitspielenden als Schachgroßmeister mit ihrer Weitsicht stets einen Zug voraus.Josina (34 Jahre aus Gießen) vereint als professionelle Gamerin Strategie und schnelle Reaktionsfähigkeit.Lézan (29 Jahre aus Köln) gewinnt das Vertrauen der Spielenden als charismatischer Rapper und Content Creatorim Handumdrehen.Luca (29 Jahre aus Brühl) ist es als Extremsportler gewöhnt, Risiken einzugehen und bringt mentale Stärke und Ausdauer mit.Mario (31 Jahre aus München) dechiffriert als Cyber-Security-Experte Muster und entlarvt so Unwahrheiten.Patrick (35 Jahre aus Hamburg)beeinflusst alsMentalist die Entscheidungen anderer - durch Suggestion und subtile Hinweise.Rick (31 Jahre aus Köln) unterhält als Content Creator Millionen Follower, doch im Hintergrund zieht er allein die Fäden.Ruth (41 Jahre aus Köln)ist erfolgreiche Unternehmerin, Autorin und Speakerin - und beherrscht das Spiel mit der Wahrheit wie kaum eine andere.Sandra (44 Jahre aus Portugal) vertraut als professionelle Pokerspielerin auf ihre Nervenstärke und setzt auf den perfekten Bluff.Sören (37 Jahre aus Berlin) interpretiert als Psychologe menschliches Verhalten genau und deutet jedes noch so subtile Signal.Steven (36 Jahre aus Potsdam) schlüpft als Schauspieler und Komiker alleinschon von Berufs wegen in unterschiedlichste Rollen.Steckbriefe und Fotos der Spielenden erhalten Sie in der digitalen Pressemappe unter https://pressekits.daserste.de/werwoelfe. Bei Interesse an Interviews mit den Spielenden wenden Sie sich bitte an die Agentur "die pressetanten" über info@diepressetanten.de.Prominenter Sprecher von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" ist Schauspieler und Comedian Michael Kessler. Die Reality-Gameshow basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Palliéres & Hervé Marly und erschienen bei ASMODEE. Lizenzgeber des Formats ist DreamSpark. Produziert wurde "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" von ITV Studios Germany für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk."Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" - ab Donnerstag, 25. September in der ARD Mediathek:- Episoden 1-4 ab 25. September- Episoden 5-8 ab 2. Oktober- Episoden 9-12 ab 9. OktoberDas Erste zeigt Folge 1 und 2 am Donnerstag, 2. Oktober, um 22:50 Uhr.Instagram @ardmediathek (https://www.instagram.com/ardmediathek/) / TikTok @ardmediathek / YouTube @ARD (https://www.youtube.com/user/ARD)Pressematerial:Trailer zur Verlinkung mit diesem Embedd-Code:Digitale Pressemappe: https://pressekits.daserste.de/werwoelfeTrailer in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9lYWUwZDI4ZS04MjU1LTQ1ZmYtYTIzOS0wNmVmZmExMzE4NWFfb25saW5lYnJvYWRjYXN0)Sendereihe in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9GMjAyNVdPMDA4MjY1QTA)Fotos über www.ard-foto.de und www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deAgentur die pressetantenE-Mail: info@diepressetanten.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6115657