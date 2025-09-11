Verbio SE ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Bereich Bioenergie tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Biokraftstoffen. Es ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert: Das Biodiesel-Segment, das Biodiesel produziert, und das Bioethanol-Segment, das Bioethanol und Biomethan herstellt. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Sterole und pharmazeutisches Glycerin für Konsumgüter. Seine Produkte vertreibt es direkt an Mineralölgesellschaften, Ölhändler, unabhängige Tankstellen, Transportunternehmen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 25.09.2025 um 14:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Claus Sauter, CEO & mit Olaf Tröber, CFO der Verbio SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-09-25-14-00/VBK-GR zur Verfügung gestellt.





