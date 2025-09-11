München (ots) -Vor dem Hintergrund der IAA Mobility in München, auf der heimische und internationale Hersteller Neuerungen im Bereich der E-Mobilität zeigen, skizziert der ADAC wesentliche Voraussetzungen für den Hochlauf der Elektromobilität. Dabei sieht der ADAC die Elektromobilität als wirksamsten Hebel für klimafreundliche Mobilität an.Nach Überzeugung des Mobilitätsclubs hängt der weitere Erfolg der Elektromobilität maßgeblich von erschwinglichen Fahrzeugmodellen und günstigem Strom für das Laden ab. Ebenfalls wichtig seien ein flächendeckendes und verbraucherfreundliches Ladenetz inklusive Preistransparenz sowie einfachen Bezahl- und Abrechnungssystemen, heißt es beim ADAC.Im Rahmen des Investitionsboosters begrüßt der ADAC jüngst erfolgte gesetzgeberische Schritte zur Förderung der betrieblichen Elektromobilität: Geplante Abschreibungen bei Firmen-Neuanschaffungen setzen bereits konkrete Anreize. Diese Maßnahmen sind aus Sicht des ADAC wichtige erste Schritte - weitere müssen folgen, um den Umstieg für private Verbraucher noch attraktiver zu gestalten.Kurzfristige Maßnahmen, die die Kaufentscheidung vieler Verbraucherinnen und Verbrauch beeinflussen könnten, sind:- Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge bis 2035- Absenkung der Stromsteuer auf EU-Mindestniveau (0,5 Ct/kWh)- Schnelle Umsetzung der Stromnetzentgelt-Reduktion - Entlastung muss bei den Verbrauchern ankommen- Attraktiver THG-Bonus durch ambitionierte Fortschreibung der THG-Quote im Bundes-Immissionsschutzgesetz- Günstigere öffentliche Ladepreise durch Wettbewerb und Transparenz - u. a. Einrichtung einer Markttransparenzstelle für LadestromMaßnahmen, die für die nächsten Jahre den Hochlauf der E-Mobilität in Deutschland weiter stärken und den Zugang für weitere Verbrauchergruppen vereinfachen werden, sind:- Erleichterung des Ausbaus öffentlicher Ladeinfrastruktur - insbesondere in Ballungsräumen (Genehmigungen, Bereitstellung öffentlicher Flächen)- Förderung privater Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern- Steuerliche Gleichstellung des bidirektionalen Ladens mit stationären BatteriespeichernZudem fordert der ADAC eine stärkere Mittelverwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zugunsten des Verkehrssektors und damit auch für die Elektromobilität - angesichts seiner zentralen Rolle bei der Finanzierung über den CO2-Preis und seiner Herausforderungen beim Erreichen der Klimaziele.Die Zulassungszahlen von batterieelektrischen Fahrzeugen in den letzten Monaten lassen einen positiven Trend in Deutschland erkennen: Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wurden im August 2025 mehr als 39.000 reine Batterie-Pkw (BEV) neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 19,0 Prozent und einem Zuwachs von fast 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit war rund jeder fünfte Neuwagen ein E-Auto. Eine hohe Nachfrage nach Elektroautos ist bereits das gesamte Jahr 2025 über erkennbar. In den ersten acht Monaten wurden nahezu 95.000 Elektroautos mehr zugelassen als im Vorjahr, dies entspricht einem Plus von 39%.Bis Ende des Jahres erwartet der ADAC, dass die E-Auto Neuzulassungen die 500.000-Marke überschreiten und damit dem Spitzenjahr 2023 sehr nah kommt. Durch politische Maßnahmen kann der positive Trend in den nächsten Jahren weiter verstärkt werden.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6115667