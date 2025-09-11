Boston (www.anleihencheck.de) - Nach dem Sturz der französischen Regierung herrscht nun politisches Chaos, so Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research bei MFS Investment Management.Das sei allerdings keine echte Überraschung, was sich am Anleihemarkt am Abstand der Risikoaufschläge zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen zeige: Die OAT-Bund-Spreads seien bereits vor der Vertrauensfrage stark gestiegen. Sie dürften auch weiterhin hoch bleiben, da Investoren ihre Short-Positionen wahrscheinlich schließen möchten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
