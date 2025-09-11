Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB dürfte heute an ihrer Zinspause festhalten, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Zwar würden die jüngsten Inflationsdaten leicht nach oben zeigen - vor allem durch Basiseffekte -, würden aber im Zielbereich bleiben. Die Kernrate sei stabil und die Dienstleistungspreise würden weiter an Dynamik verlieren. Angesichts der Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik und der politischen Lage in Frankreich gebe es keinen Anlass, von dieser Linie abzuweichen. In den USA stünden die CPI-Daten im Fokus. Die jüngste Serie kräftiger Revisionen an den Arbeitsmarktdaten rufe nach dem Dafürhalten vieler Beobachter immer stärker die Notenbanker in Washington auf den Plan. Sollte sich der Preisdruck als unerwartet hartnäckig erweisen, gerate die FED in ein Spannungsfeld ihres dualen Mandats. (11.09.2025/alc/a/a) ...

