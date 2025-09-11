Wird GameStop erneut zum Spielball für Zocker? Der Videospielhändler hat neben besser als erwarteten Q2-Zahlen auch eine Sonderdividende angekündigt. Anleger erhalten sie allerdings nicht in bar, sondern in Form von Optionsscheinen. Damit rückt ein klares Kursziel in den Fokus - ein gefundenes Fressen für Zocker, die auf die nächste große Bewegung spekulieren.Jeder Aktionär erhält für zehn GameStop-Aktien einen Optionsschein, der zum Kauf einer weiteren Aktie zum Preis von 32 Dollar berechtigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
