© Foto: DALL*E

Nach den gewaltigen Erfolgen von Coinbase und Bullish plant ihr Konkurrent Gemini seinen Börsengang. Die Nachfrage nach den Aktien übersteigt das Angebot. Wird die Börse der Winklevoss-Zwillinge ein Senkrechtstarter?Nach der fulminanten Entwicklung von Coinbase und dem jüngsten Höhenflug von Bullish steht der nächste große Name der Krypto-Welt in den Startlöchern. Gemini, die von den berühmten Winklevoss-Zwillingen gegründete Kryptobörse, plant ihren IPO an der Nasdaq. Wird Gemini ein ähnlicher Erfolg, nachdem sich der Coinbase-Kurs verzehnfacht und der von Bullish verdoppelt hat? Der Börsengang von Gemini, der unter dem Tickersymbol "GEMI" erfolgen soll, hat bereits im Vorfeld für Aufsehen …