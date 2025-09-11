Registrierte Pflegekräfte aus der ganzen Welt können sich bis zum 10.November 2025 in ihrer bevorzugten Sprache anmelden.

Aster DM Healthcare hat den Start der fünften Ausgabe des Aster Guardians Global Nursing Award bekannt gegeben, einer der weltweit prominentesten Auszeichnungen für hervorragende Leistungen im Pflegebereich im Wert von 250.000 USD.

Aster Guardians Global Nursing Award worth USD 250,000 (Photo: AETOSWire)

Registrierte Krankenpflegekräfte aus der ganzen Welt, die wesentliche Beiträge in den Bereichen Patientenpflege, Pflegeleitung, Pflegeausbildung, Sozial- oder Gemeinschaftsdienst oder Forschung, Innovation und Unternehmertum im Gesundheitswesen geleistet haben, können ihre Nominierungen einreichen. Die Bewerbenden können einen Hauptbereich und bis zu zwei Nebenbereiche auswählen und ihre Bewerbungen auf www.asterguardians.com bis zum 10.November 2025 einreichen.

Die Bewertung wird unabhängig von Ernst Young LLP (EY) geleitet und von einer hochkarätigen Jury, die aus globalen Gesundheitsexperten besteht, beaufsichtigt. Die 10 Finalisten werden vor der renommierten internationalen Preisverleihung im Mai 2026, passend zum Internationalen Tag der Pflegenden, bekanntgegeben.

Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender, Aster DM Healthcare, sagte: "Im Laufe meiner 50-jährigen Geschichte im Gesundheitswesen hat sich eine Tatsache nie verändert: Die Stärke eines jeden Gesundheitssystems liegt in den Händen der Pflegekräfte. Ihr Einsatz, ihre Belastbarkeit und ihr Mitgefühl verdienen eine deutlich stärkere Anerkennung. Der Aster Guardians Global Nursing Award entstand aus einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit, um diejenigen zu ehren, die das Rückgrat der Pflege bilden, und um die nächste Generation zu inspirieren, sich für diesen noblen Beruf zu entscheiden. Er wird auch weiterhin eine der bedeutsamsten Initiativen meines Lebens sein, denn Pflegekräfte zu befähigen bedeutet, die Seele des Gesundheitswesens zu stärken."

Zu den früheren Gewinnern des Awards gehören Naomi Ohene Oti, eine wegweisende Onkologie-Krankenschwester aus Ghana, deren Arbeit die Pflege und Ausbildung im Bereich der Onkologie in ganz Afrika transformiert hat, sowie andere Pflegekräfte aus Kenia, Großbritannien und von den Philippinen, was die wirklich globale Ausrichtung der Veranstaltung verdeutlicht.

Über Aster DM Healthcare GCC

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in allen sechs Ländern des Golf-Kooperationsrats. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und hochwertige Gesundheitsversorgung von der Primär- bis zur Quartärversorgung anzubieten, mit dem Versprechen "Wir werden Sie gut behandeln".

Quelle: AETOSWire

