Paris (ots/PRNewswire) -Um das Engagement eines Unternehmens für einen Markt zu verstehen, muss man nur sein Produktportfolio betrachten. Bei VinFast wird das Engagement durch die kontinuierliche Expansion in neue Fahrzeugsegmente deutlich - verbunden mit dem zentralen Ziel, die Elektromobilität allgemein zugänglich zu machen. Nach der Einführung einer vielfältigen Palette an Elektrofahrzeugen auf den internationalen Märkten, werden Elektrobusse den europäischen Markt als nächstes erobern. Ein Schritt, der die Absicht des Unternehmens unterstreicht, ein langfristiger Partner für die grüne und intelligente Verkehrszukunft des Kontinents zu sein.Der vietnamesische Autohersteller VinFast, bisher für elegante und moderne SUVs bekannt, betritt in Europa ein neues Segment: den Markt der Elektrobusse. Mit diesem Schritt zeigt das Unternehmen seine Busse erstmals auf einem internationalen Markt.Eine Reise von Vietnam auf die WeltbühneDas sich entwickelnde Land Vietnam hat sich im Rahmen der COP26 dazu verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für Vingroup, die Muttergesellschaft von VinFast, ist dieses Ziel Teil ihrer Mission: "Ein besseres Leben für alle schaffen." Mit einem hochmodernen Automobil-Produktionskomplex ist das Unternehmen bestens gerüstet, dieser Verantwortung gerecht zu werden.Aus dieser Vision entstand der Elektrobus von VinFast, der Gemeinden bedienen und gleichzeitig in eine sauberere Zukunft führen soll. In Vietnam hat VinFast bereits ein komplettes Elektrobus-Ökosystem aufgebaut, das Produktion, Betrieb und Wartung umfasst. Ausgehend von einer Jahreskapazität von 1.500 bis 2.000 Bussen, hat das Unternehmen in Großstädten ein umweltfreundliches Verkehrsnetz aufgebaut, das die strengen europäischen CE-Normen erfüllt.Ein Artikel im Hanoi-Teil der Zeitung Nhan Dan beschrieb den Unterschied:"Früher war das Reisen mit dem Bus heiß, stickig und von einem beißenden Benzingeruch erfüllt. Heute wurden viele alte Busse durch schöne neue mit erfrischender Klimaanlage ersetzt. Viele Verkehrsknotenpunkte und Bushaltestellen sind jetzt mit Unterständen und Schildern ausgestattet, die praktisch und leicht zu lesen sind.""Seit das VinFast-Bussystem in Betrieb ist, haben die Kunden mehr Vertrauen und Zuneigung entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Bussen sind die Elektrobusse von VinFast umweltfreundlich, leise und stoßen keinen schwarzen Rauch aus. Der flache Boden erleichtert zudem das Ein- und Aussteigen.""Ein weiterer herausragender Vorteil der VinFast-Busse ist die professionelle Einstellung des Personals. Die Fahrer und Busbegleiter sind in allen Situationen stets fröhlich, höflich und zuvorkommend. Sie befördern die Fahrgäste mit Begeisterung, begrüßen sie beim Einsteigen und bedanken sich beim Aussteigen."Der Weg nach Europa"Wir haben Europa schon immer als einen unserer strategischen Märkte betrachtet, nicht nur wegen seines Entwicklungspotenzials, sondern auch wegen unserer gemeinsamen Vision einer grünen und nachhaltigen Zukunft", sagte die Vorsitzende von VinFast, Le Thi Thu Thuy.Europa kontinuierlich gezeigt, dass die Zukunft der Mobilität darin liegt, Menschen zu verbinden und den Planeten für kommende Generationen zu schützen. Laut Grand View Research wurde der europäische Markt für Elektrobusse im Jahr 2024 auf rund 3,18 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 fast 7,09 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 14,3 Prozent zwischen 2025 und 2030.Eine separate Studie von Mordor Intelligence schätzt den Markt im Jahr 2025 auf 4,46 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 wird ein Wachstum auf 12,94 Milliarden US-Dollar erwartet, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,74 Prozent entspricht. Dieses Wachstum wird durch strengere Umweltvorschriften und die sinkenden Gesamtbetriebskosten von Elektrobussen vorangetrieben.Ebenso berichtet die IMARC Group, dass der europäische Markt für Elektrobusse im Jahr 2024 einen Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar hatte und bis 2033 voraussichtlich auf 17,19 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,82 Prozent entspricht.Die Ziele von VinFast orientieren sich eng an diesen Einschätzungen sowie am Pariser Klimaabkommen und der ehrgeizigen EU-Strategie für den grünen Wandel. Die europäischen Ziele sehen eine Emissionsreduzierung von 43 Prozent bis 2030, einen Anteil von 90 Prozent emissionsfreier Busse bis zum selben Jahr und eine vollständige Umstellung von 100 Prozent bis 2035 vor.Um diese Ziele zu erreichen, führt VinFast zwei fortschrittliche Elektrobusmodelle ein: den EB 8 und den EB 12. Der EB 12 verfügt bereits über die UNECE- und CE-Zertifizierungen und ebnet damit den Weg für die Integration in europäische öffentliche Verkehrssysteme.Der VinFast EB 8 und der EB 12 sind mit LFP-Batterien weltweit führender Hersteller wie CATL und Gotion ausgestattet . Mit einer Kapazität von bis zu 422 kWh erreichen sie eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern pro Ladung. Durch die Schnellladung mit bis zu 140 kW ist die Batterie in nur zwei bis drei Stunden wieder aufgeladen, sodass die Busse alltagstauglich sind.Eine intelligente und vernetzte FahrtWie alle VinFast-Fahrzeuge sind auch die neuen Busse nicht nur sauber, sondern auch intelligent konzipiert. Ihr Technologiepaket umfasst fortschrittliche Fahrerassistenzfunktionen wie Toter-Winkel-Warnung, intelligente Beschleunigungsunterstützung, Auffahrwarnsystem und Müdigkeitserkennung. Fahrgäste genießen modernen Komfort wie WLAN, USB-Ladeanschlüsse, Bordunterhaltung und ein Luftfederungssystem, das das Fahrgestell für einfacheres Ein- und Aussteigen absenkt.VinFast verfolgt einen langfristigen Ansatz für den vielversprechenden europäischen Markt für öffentliche Verkehrsmittel. Im Mittelpunkt der Strategie steht der Aufbau von Partnerschaften mit führenden Transport- und Infrastrukturanbietern auf dem gesamten Kontinent, um den Weg für eine dauerhafte und nachhaltige Präsenz der VinFast-Busse zu ebnen.Für Le Thi Thu Thuy unterstreicht die Vorstellung der Elektrobuslinie VinFast auf der Busworld das Engagement des Unternehmens in der Region: "Neben unseren Elektro-Pkw wollen wir ein umfassendes Ökosystem für den grünen Wandel aufbauen und den elektrifizierten Verkehr zugänglicher denn je machen. https://nhandan.vn/hai-thai-do-phuc-vu-post751683.htmlhttps://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/electric-bus-market/europehttps://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-electric-bus-markethttps://www.imarcgroup.com/electric-bus-market-europePhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2771025/VinFast_E_Bus.jpg