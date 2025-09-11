Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Düsseldorfer Hockeyclub (DHC) und das internationale Technologieunternehmen Sigenergy gehen eine zukunftsweisende Partnerschaft ein. Sie umfasst sowohl ein umfangreiches Sponsoringpaket für die beiden Bundesliga-Teams des DHC als auch ein inhaltliches Leuchtturmprojekt im Bereich Solarstrom.Sponsoring für Bundesliga-TeamsSigenergy wird ab sofort Goldpartner beider Bundesliga-Mannschaften. Dabei ziert das Logo des Unternehmens die Trikotbrust der 1. Herren. Auch das Bundesliga-Damenteam trägt künftig den Schriftzug von Sigenergy auf dem Trikot. Ergänzt wird das Paket u.a. durch Werbeflächen auf der Anlage, Produkt-Showcases sowie Social-Media Aktionen."Die Kooperation mit dem DHC gibt uns ideale Voraussetzungen, um unsere Vertriebsaktivitäten und unsere Bekanntheit im lokalen Markt weiter auszubauen. Der Club ist eine hervorragende Referenz in Deutschland - sportlich erfolgreich und gesellschaftlich stark verankert. Wir freuen uns, durch eine Installation unseres Gewerbespeichers SigenStack auf der Vereinsanlage einen realistischen Einblick in unsere innovativen Energiesprechersysteme für Gewerbekunden zu geben." sagt Tony Xu, Branchenpoinier und CEO von Sigenergy.Solarstrom als zweite SäuleNeben der sportlichen Partnerschaft ist die Nutzung von grünem Solarstrom ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit. Mit dem Know-how von Sigenergy möchte der DHC seine Anlage in Zukunft autarker betreiben und durch erneuerbare Energie langfristig Kosten sparen."Wir freuen uns, mit Sigenergy den perfekten Partner gefunden zu haben. Gemeinsam können wir nicht nur die Bundesliga-Teams stärken, sondern auch unseren gesamten Club zukunftsfähig und nachhaltig ausrichten", erklärt Julia Roos, Vorsitzende des DHC.Christopher Schlenker, Geschäftsführer des DHC, betont: "In den überaus angenehmen Gesprächen mit Sigenergy haben wir schnell gespürt, dass beide Seiten voneinander profitieren können und sich unsere Visionen decken. Es macht uns glücklich, diesen internationalen Player für den Weg des DHC gewonnen zu haben - und wir sind überzeugt, dass der ganze Club von dieser Partnerschaft profitieren wird."Mit Sigenergy an unserer Seite bringen wir nicht nur die Sonne auf unsere Anlage - sondern auch noch mehr Energie in unseren Club.Über SigenergySigenergy, gegründet im Jahr 2022 von Branchenpionier Tony Xu, konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Das Produktportfolio umfasst den SigenStor im Heimspeicherbereich sowie den SigenStack für gewerbliche Anwendungen und beinhaltet Energiespeichersysteme, Solarwechselrichter, EV- und Notstromlösungen. Das erstklassige Forschungs- und Entwicklungsteam von Sigenergy besteht aus Hunderten führender Experten, die die Vision teilen, die Welt durch kontinuierliche Innovation grüner zu gestalten. Mit weltweitem Vertriebs- und Servicepersonal unterstützt Sigenergy seine Kunden in vertrauensvoller Zusammenarbeit im Sinne einer nachhaltig erfolgreichen Geschäftsentwicklung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771075/DHC25_09329.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dusseldorfer-hc-und-sigenergy-starten-starke-partnerschaft-302553808.htmlPressekontakt:Mark Tong,mark.tong@sigenergy.comOriginal-Content von: Sigenergy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171946/6115696