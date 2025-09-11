© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGERenk stellt in Augsburg sein neues Produktionskonzept vor. Mit der Umstellung auf Kleinserienfertigung will der Konzern die Kapazität auf über 1.000 Getriebe pro Jahr steigern und Milliardenaufträge schneller bedienen.Der Panzergetriebehersteller Renk hat seine Produktion grundlegend neu organisiert, um die stark gestiegene Nachfrage bedienen zu können. Am Augsburger Stammwerk stellte das Unternehmen ein modulares Konzept vor, das den Übergang von der bisherigen Manufaktur- zur Kleinserienfertigung markiert. Vorstandschef Alexander Sagel erklärte, dass sich damit die Produktionskapazität von einigen Hundert auf mehr als tausend Getriebe pro Jahr steigern lasse. Damit will Renk den …Den vollständigen Artikel lesen ...
