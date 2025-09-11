XRP Prognose - Im Oktober könnte es sich entscheiden

XRP zeigt nach Monaten der Seitwärtsbewegung erste Anzeichen von Stärke. Zwei Wochen in Folge schloss der Kurs im Plus. Zwischenzeitlich wurden 3,30 US-Dollar erreicht (Mitte August), ehe Gewinnmitnahmen den Preis wieder knapp unter 3,00 US-Dollar drückten. Charttechnisch bleibt das Bild spannend: Ein markantes Candelstick Signal am 1. September deutete bereits auf eine mögliche Trendumkehr hin. Seitdem tastet sich XRP langsam nach oben. Entscheidend wird nun der Bereich zwischen 3,00 und 3,55 US-Dollar, wo das Allzeithoch liegt.

Plus 6,47 Prozent in den letzten 7 Tagen, Quelle: www.coinmarketcap.com

Im Oktober fallen zentrale Termine. Zwischen dem 18. und 25. Oktober entscheidet die US-Börsenaufsicht über mehrere Spot-ETF-Anträge für XRP. Franklin Templeton folgt Mitte November. Allein diese Fristen könnten als Katalysator wirken. In Kanada zeigen ähnliche Produkte bereits Wirkung: XRP-ETFs gehören dort zu den volumenstärksten Neuzugängen und sammelten dreistellige Millionenbeträge in kanadischer Währung ein. Sollte die SEC in den USA grünes Licht geben, könnte das Handelsvolumen sprunghaft steigen - ein Szenario, das dem Kurs zusätzliche Dynamik verleihen würde.

Partnerschaften und Infrastruktur im Rücken

Neben regulatorischen Impulsen baut Ripple sein Ökosystem weiter aus. BBVA, eine der größten Banken Spaniens, hat die Kooperation im Bereich digitaler Verwahrung vertieft. Ripple liefert dafür Technologie, die mit höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards arbeitet. IBM taucht in Pilotprojekten ebenfalls als Partner auf. Solche Entwicklungen stärken das Vertrauen institutioneller Investoren.

Doch selbst starke Partner ersetzen nicht die Marktdynamik. In der Vergangenheit hatten ETF-Entscheidungen oder institutionelle Kooperationen allein keinen nachhaltigen Preisschub ausgelöst, solange der Gesamtmarkt schwächelte. Klar ist: Wenn das Marktumfeld dreht, können XRP-Produkte als Verstärker fungieren und den Aufwärtsimpuls beschleunigen.

Allseason-Signale bringen Rückendeckung für XRP

Die Gesamtlage am Kryptomarkt deutet ebenfalls auf eine mögliche Trendphase für Altcoins hin.

ALTSEASON IS HERE $SOL $SUI $DOGE leading as the Altcoin Season Index blasts past 76 - the official trigger.



When this happens, alts historically rip 200-500% while BTC consolidates.

With ETH gaining strength & liquidity flooding back, capital rotation has begun.



The… pic.twitter.com/4gEO3RNtlu - Nehal (@nehalzzzz1) September 11, 2025

Der Total-3-Index - also alle Coins außer Bitcoin und Ethereum - steht nur noch rund 6 Prozent unter seinem Allzeithoch. Historisch betrachtet folgten auf solche Konstellationen kräftige Altcoin-Rallys. Auch die Bitcoin-Dominanz liefert Hinweise: Aktuell liegt sie bei 57,5 Prozent, doch Marktbeobachter halten einen Rückgang auf 41 Prozent für möglich. Ein solcher Schritt würde Raum schaffen, damit Altcoins überproportional zulegen - mit XRP als einem der aussichtsreichsten Kandidaten.

Ethereum bleibt dagegen auffällig blass. Trotz einer kurzfristigen Erholung an die Marke von 4.400 US-Dollar fehlt der große Impuls. Adoption wandert in neue Ökosysteme, während XRP auf regulatorische Klarheit und zusätzliche Produkte wie ETFs setzen kann. Hinzu kommt ein weiteres Stimmungs-Signal: Der erste US-basierte Dogecoin-ETF soll in Kürze starten. Solche Produkte erscheinen oft in Phasen, in denen der Markt kurz vor einer heißen Rally steht. Ein Memecoin ETF würde neue Wege öffenen und könnte auch anderen Projekten wie z.B. Bitcoin Hyper ($HYPER) die Tore zu den Großinvestoren öffnen.

Die Bictoin Layer 2 Variante könnte schon bald durchstarten, Quelle: https://bitcoinhyper.com/de

Makro-Umfeld als möglicher Treiber

Makroökonomisch richtet sich der Blick auf die kommende Zinssitzung der US-Notenbank. Ein Zinsschritt nach unten gilt als wahrscheinlich. Lockerere Geldpolitik schwächt meist den US-Dollar und erhöht die Risikobereitschaft von Investoren. Zusammen mit einer möglichen Regulierungs-Offensive in den USA entsteht ein Setup, das Kryptowährungen zusätzliche Liquidität zuführen könnte.

Gerade XRP, das in den letzten Jahren unter regulatorischen Unsicherheiten litt, könnte von klareren Rahmenbedingungen profitieren. Zwischen ETF-Fristen im Oktober, institutionellen Partnerschaften und einem möglichen Makro-Schub ergibt sich ein Szenario, in dem der Ausbruch über 3,55 US-Dollar realistisch erscheint. Gelingt dieser Schritt, rücken deutlich höhere Ziele in den Blick.

