(ots/PRNewswire) -Dan Ives, renommierter Technologie- und KI-Experte sowie Wall-Street-Analyst, wird Vorsitzender des VorstandsIn einer zunehmend agentenorientierten Welt liefert World den entscheidenden "Proof of Human" (PoH)"Wenn wir unsere Mission erfolgreich erfüllen, könnte World zum größten Netzwerk realer Menschen im Internet werden und damit die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam AltmanDie Transaktion wurde von MOZAYYX geleitet, mit einer strategischen Investition von BitMine Immersion (BMNR) und unter Beteiligung von World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush und weiteren.(NASDAQ: OCTO) ("Eightco Holdings Inc." oder das "Unternehmen") gab heute den Abschluss seiner kürzlich angekündigten Privatplatzierung in Höhe von 270 Millionen US-Dollar bekannt, um die erste Worldcoin-Treasury-Strategie ihrer Art umzusetzen.Die Transaktion wurde von MOZAYYX unter Beteiligung einer Reihe renommierter institutioneller Investoren wie World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush und anderen durchgeführt. Eine Investition von 20 Millionen Dollar wurde von BitMine Immersion (NYSE AMERICAN: BMNR) vorgenommen."Seit der Ankündigung der Privatplatzierung haben wir ein enormes Interesse an OCTO und Worldcoin festgestellt", sagte Dan Ives, der neu ernannte Vorstandsvorsitzende. "Proof of Human ist der nächste entscheidende Schritt in der KI-Revolution, und World ist einzigartig positioniert, um das Vertrauen, die Verifizierung und die Authentifizierung zu liefern, die die Welt braucht, wenn KI immer tiefer in alle Aspekte unseres Lebens eingebettet wird."Der Erlös aus der Privatplatzierung wird vom Unternehmen zum Erwerb und zur Haltung von Worldcoin (WLD) als Treasury-Reservevermögen verwendet, während es sich weiterhin auf sein Kerngeschäft konzentriert. Das Treasury kann zwar auch Bargeld und Ethereum (ETH) als sekundäre Reservevermögen halten, der Schwerpunkt wird jedoch auf Worldcoin liegen.Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sich das Nasdaq-Handelssymbol für die Stammaktien des Unternehmens in "ORBS" ändern wird. Ab Donnerstag, dem 11. September 2025, werden die Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol "ORBS" gehandelt. Das Unternehmen unternimmt keine weiteren Maßnahmen, die sich auf die Rechte der ausgegebenen Stammaktien auswirken, und die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Änderung des Tickersymbols keine Maßnahmen ergreifen.World erstellt einen Zero-Knowledge-Proof-of-Human (ZK), sodass die menschlichen Informationen einer Person nicht in der Blockchain gespeichert werden. Die proprietäre Orb-Technologie von World zum Scannen der Iris wurde entwickelt, um den Sicherheits- und Identitätsherausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Sie bietet einen Weg zu einer allgemein vertrauenswürdigen digitalen Identität und bildet die Grundlage für die nächste Generation von Online-Vertrauen, Verifizierung und wirtschaftlichem Austausch.Die Orbs sind das Hardware-Rückgrat von Worldcoin, das einzigartige Menschen verifiziert, Token fair verteilt und ein vertrauenswürdiges digitales Identitätssystem schafft. World wird die führende Verifizierungsplattform für Verbraucher auf der ganzen Welt sein.RF Lafferty & Co., Inc. fungierte als exklusiver Platzierungsagent im Zusammenhang mit der Privatplatzierung.Cantor Fitzgerald & Co. fungierte als Finanzberater für den Hauptinvestor MOZAYYX.Moelis & Company LLC fungierte als Finanzberater für BitMine Immersion Technologies (BMNR).Winston & Strawn LLP fungierte als Rechtsberater des Hauptinvestors MOZAYYX.Graubard Miller fungierte als Rechtsberater des Unternehmens.Lucosky Brookman LLP fungierte als Rechtsberater für den Platzierungsagenten.Das Angebot und der Verkauf der vorgenannten Wertpapiere erfolgten im Rahmen einer Privatplatzierung unter Berufung auf eine Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act und/oder der darunter erlassenen Regulation D sowie den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten. Dementsprechend dürfen die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nur gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung oder einer geltenden Ausnahme von der Registrierungspflicht des Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten angeboten oder verkauft werden. Gleichzeitig mit dem Abschluss der Wertpapierkaufverträge haben das Unternehmen und die Investoren eine Registrierungsrechtsvereinbarung geschlossen, gemäß der das Unternehmen sich bereit erklärt hat, bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eine Registrierungserklärung einzureichen, um den Weiterverkauf der Stammaktien, die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegeben werden oder ausgegeben werden können, zu registrieren.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser anderen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.INFORMATIONEN ZU EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: OCTO) hat sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum seiner Tochtergesellschaften durch strategisches Management und Investitionen voranzutreiben. Zu diesen Tochtergesellschaften gehören Forever 8, eine Plattform für die Bestandsverwaltung und das Kapitalmanagement für E-Commerce-Verkäufer, sowie Ferguson Containers, Inc., ein Anbieter von Komplettlösungen für die Herstellung und Logistik von Produkten und Verpackungen. Darüber hinaus sucht das Unternehmen aktiv nach neuen Möglichkeiten, sein Portfolio an Technologielösungen mit Schwerpunkt auf dem E-Commerce-Ökosystem durch strategische Akquisitionen zu erweitern. Durch eine Kombination aus innovativen Strategien und fokussierter Umsetzung strebt Eightco danach, für seine Portfoliounternehmen und Aktionäre einen erheblichen Mehrwert und Wachstum zu schaffen.Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:https://x.com/eightcoholdings (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506280-1&h=3430090609&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4506280-1%26h%3D2944291413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fx.com%252Feightcoholdings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fx.com%252Feightcoholdings&a=https%3A%2F%2Fx.com%2Feightcoholdings) https://x.com/iamhuman_orbs (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506280-1&h=1695944321&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4506280-1%26h%3D816653365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fx.com%252Fiamhuman_orbs%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fx.com%252Fiamhuman_orbs&a=https%3A%2F%2Fx.com%2Fiamhuman_orbs)Bilder vom Orb mit dem neuen Vorsitzenden finden Sie hier.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Begriffe wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "fortsetzen", "ausbauen", "vorantreiben", "entwickeln", "glaubt", "Leitlinie", "Ziel", "könnte", "bleiben", "projizieren", "Ausblick", "beabsichtigen", "schätzen", "könnte", "sollte" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Eightco, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung an der Nasdaq zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen von Eightco verringern; die Unfähigkeit von Eightco, ausreichend Kapital zur Finanzierung seines Geschäfts zu beschaffen; die Unfähigkeit von Eightco, Innovationen zu entwickeln und Nutzer für die Produkte von Eightco zu gewinnen; zukünftige Gesetze und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte auswirken; sowie sich ändernde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierung in Bezug auf das Mining digitaler Vermögenswerte. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung anderer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Unterlagen, die Eightco bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht hat, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 15. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2769670/Eightco_Logo.jpg (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506280-1&h=2120246050&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4506280-1%26h%3D1614537959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2769670%252FEightco_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2769670%252FEightco_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2769670%2FEightco_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eightco-holdings-inc-schlieWt-private-platzierung-in-hohe-von-270-millionen-us-dollar-als-erste-worldcoin-wld-treasury-strategie-ab-302553824.htmlPressekontakt:Marcy Simon,Marcy@agentofchange.com,+19178333392Original-Content von: Eightco Holding Inc. (OCTO), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180919/6115734