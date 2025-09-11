Wien (www.fondscheck.de) - Die staatlichen Schuldenexzesse und deren Folgen für Anleihen bereiten Peter E. Huber zunehmend Sorgen, so die Experten von "FONDS professionell"."Seit Jahren raten wir von Engagements in Staatsanleihen mit langer Laufzeit ab und empfehlen stattdessen Sachwerte, insbesondere Aktien und Edelmetalle", sage der Manager des Mischfonds Huber Portfolio (ISIN LU2372459979/ WKN A3CWG6). Doch auch bei den meisten Aktien halte er die Bewertungen inzwischen für gefährlich hoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
