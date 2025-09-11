Ab nächstem Monat dürfen mit nur einer Person besetzte E-Autos in mehreren US-Bundesstaaten nicht mehr die Carpool-Straßenspuren nutzen, die eigentlich nur für Fahrzeuge mit mehreren Personen vorgesehen sind. Eine entsprechende Sonderregelung läuft aus, nachdem der Kongress und die Trump-Administration eine Verlängerung der Initiative abgelehnt hatten. Die Änderung betrifft Kalifornien und dreizehn weitere Bundesstaaten. Über das jahrelang bestehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net