Mailand (ots) -F. Herr Präsident Guidesi, wie geht es der europäischen Automobilindustrie?A. Sehr schlecht, man muss sich nur die Zahlen zur Produktivität und zu den Autoverkäufen anschauen und sehen, in welchem Sektor die Unternehmen derzeit in Schwierigkeiten stecken. Außerdem sieht man auf den Straßen sehr viele in China produzierte Autos. Kurz gesagt: es gibt deutliche Indikatoren dafür, dass es der Branche in Europa sehr schlecht geht. Ich erinnere auch daran, dass die Automobilindustrie in Europa nur bei 25 % ihrer Produktionskapazität liegt.F. Die Lombardei ist eine der wichtigsten Regionen des Kontinents, zusammen mit mehreren deutschen Ländern.Glauben Sie, dass es im Bereich Automotive und generell bei Wettbewerbsfähigkeit und Industrie Zusammenarbeit und Allianzen geben kann?A. Unsere Unternehmen arbeiten bereits zusammen, auch wir Institutionen müssen das tun. Wir als Lombardei arbeiten intensiv daran, dass sich eine "institutionell-wirtschaftliche Lobby" der produktivsten Regionen Europas bildet; wir haben mit Automobil, Chemie und Stahl begonnen. Wir müssen uns noch stärker engagieren und dafür sorgen, dass die Regionen direkte Ansprechpartner der Europäischen Kommission werden. Ein direkter Dialog mit den Regionen würde der Kommission helfen, katastrophale Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.Ich glaube an ein föderales Europa, ein Europa der Regionen und nicht der Staaten - nur so kann der Traum der Gründerväter verwirklicht werden. Falls man jedoch an der derzeitigen, zentralistischen und wenig partizipativen Linie festhält, steuern wir auf eine "industrielle Wüste" zu. Und als ob das nicht schon genug wäre, denkt man in Brüssel derzeit darüber nach, die Kohäsions- und Entwicklungsfonds von den Regionen auf die Staaten zu übertragen. Zentralismus und bürokratischer Dirigismus sind die wahren Feinde von Entwicklung und Wachstum.F. Wie beurteilen Sie die Haltung der Europäischen Kommission in Bezug auf Automotive und Unterstützung der Industrie?A. Die neue Kommission hat selbstmörderische Entscheidungen ihrer Vorgängerin geerbt; bisher gab es viele Ankündigungen, viele Schlagzeilen, aber leider keine greifbaren Veränderungen.Mit dieser von der Kommission vorgegebenen Linie ist es in Europa unmöglich, wettbewerbsfähig zu sein. Deshalb fordert die Lombardei seit langem radikale Änderungen in den Regeln und Rahmenbedingungen.Man muss den Menschen und den Unternehmen vertrauen: nur mit "Handlungsfreiheit" und "technologischer Neutralität" lassen sich ökologische Ziele erreichen und gleichzeitig unsere Industrie bewahren. Die Zeit ist abgelaufen: entweder es gibt einen Kurswechsel oder wir sterben aus industrieller und wirtschaftlicher Sicht.F. Seit Beginn Ihres Einsatzes vor drei Jahren zur Verteidigung der Automobilindustrie betonen Sie das Prinzip der "technologischen Neutralität", also die Nutzung aller Technologien und nicht nur der Elektromobilität. Diese Position wird inzwischen auch von der Europäischen Volkspartei und von Kanzler Merz vertreten. Wie erklären Sie sich, dass trotz klarer Positionen aus der Lombardei, Italien und Deutschland die Haltung der Kommission unverändert bleibt?A. Ich kann es mir nicht erklären, aber abgesehen von politischen und institutionellen Positionen reicht ein Blick auf die Fakten - insbesondere auf die negativen Folgen der Entscheidung, ausschließlich auf Elektromobilität als nachhaltige Lösung zu setzen. Das war ein unglaubliches Geschenk an die Chinesen.Ich möchte hinzufügen, dass die neue deutsche Regierung gegenüber der Europäischen Kommission vielleicht entschlossener auftreten könnte. In Deutschland werden fantastische Autos gebaut - auch dank der Komponenten aus der Lombardei. Eine außergewöhnliche Kombination, und wenn wir wollen, dass dies so bleibt, müssen wir die von der Kommission vorgegebene Linie ändern. Es geht um 13 Millionen Arbeitsplätze, die potenziell auf dem Spiel stehen.F. Letzte Frage. Gibt es etwas, das Sie an Ihren Kollegen aus den deutschen Ländern "beneiden"?A. Ich hätte sehr gerne die größeren Kompetenzen und Ressourcen zur Verfügung, die sie haben und die wir in der Lombardei nicht besitzen. Ihr seid ein Bundesstaat, wir leider nicht - noch nicht.Und Italien ist in sich so unterschiedlich, dass nur durch Föderalismus diesen Unterschieden Wert verliehen werden kann. Ich betone: Ich träume von einem föderalen Europa der Regionen und werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass institutionelle Kooperationen zwischen den europäischen Regionen immer mehr zu strategischen Zukunftsprogrammen werden.Was es in der Lombardei gibt - Ausbildung, Forschung und Innovation - kann auch einem deutschen Land nützen, und gleichzeitig kann das, was ein Land hat, von der Lombardei "genutzt" werden. So werden wir komplementär, so bestehen wir im globalen Markt, so entsteht Europa wirklich. Und in dieser Vision von Europa sind die Regionen und die jungen Generationen der Starrheit von Brüssel weit voraus.