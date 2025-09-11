Baden-Baden (ots) -Staffelstart mit neuer Inneneinrichtung: "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"ab Sonntag, 14. September 2025Mit frischem Look gehen "Die Fallers" am kommenden Sonntag in die neuen Staffeln nach der Sommerpause. Denn die junge "Fallers"-Generation hat ihren eigenen Stil: Wohnzimmer, Küche und Gang sind neugestaltet. Das Design ist frisch und modern - doch sind auch alle "Faller"-Familienmitglieder darüber erfreut? Am Sonntag, 14. September 2025, gibt's die Antwort, wenn die neuen "Fallers"-Staffeln mit Folge 1268 "Des Lebens Ruf" starten. Die neuen Folgen der "Fallers" werden immer sonntags um 19:15 Uhr im SWR gezeigt und sind vorab auch in der ARD Mediathek abrufbar.Große Überraschung und viele FragenDas erwartet die Fans in der neuen "Fallers"-Folge: Nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub staunen Jenny (Julia Obst) und Sebastian (Dominik Stricker) nicht schlecht. Bea (Christiane Brammer) und Manuel (Marco Canadea) haben in ihrer Abwesenheit die schon lange geplante Inneneinrichtung fertiggestellt. Doch was sagt Hermann (Wolfgang Hepp) dazu? Dennoch: Mit Evas Tod liegt einmal mehr eine große Trauer über der Familie. Darüber hinaus stellen sich demnächst noch einige Fragen bei den "Fallers": Wie geht es weiter mit Dr. Schröder und Celine - und vor allem mit der Beziehung von Albert und Celine? Wie steht es um die Zukunft des "Löwen"? Und wie kommen Carlotta und Andreas ohne Eva zurecht?Die neue "Fallers"-Generation steht in der ersten ReiheThematisch haben "Die Fallers" die Zukunft im Blick. Mit zeitgemäßen Themen und einer neuen, jungen Generation von Schauspieler:innen spricht die Serie zunehmend auch ein jüngeres Publikum an. Neben weiteren Produktionen des SWR tragen "Die Fallers" das "Green Motion"-Label für umwelt- und ressourcenschonendere Herstellungsweise.Bei den "Fallers" gilt "online first"Die Serie, die das Leben einer fiktiven Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, wird an Originalschauplätzen im Schwarzwald sowie in Fernsehstudios des SWR in Baden-Baden gedreht. Sie wird verstärkt auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) gesehen. Es gilt: "Online First". Das bedeutet: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) zu sehen."Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"Jeden Sonntag um 19:15 Uhr im SWR und vorab auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers)Die Fallers in der ARD Mediathekhttps://www.ardmediathek.de/swr/die-fallersFotos und weitere Informationen unter: http://swr.li/alles-neu-auf-dem-fallerhofund www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6115772