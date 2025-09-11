Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
11.09.2025 14:00 Uhr
177 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/DAX & Co vor EZB-Zinsentscheid vorsichtig aufwärts

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX & Co vor EZB-Zinsentscheid vorsichtig aufwärts

DOW JONES--Nach einem verhaltenen Handelsstart geht es an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstagmittag etwas nach oben. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 23.697 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 5.384 Punkte aufwärts. Mit Blick gen Frankreich sind die Investoren nach der jüngsten Entwicklung etwas entspannter, der CAC-40 legt um 0,9 Prozent zu. Mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den US-Verbraucherpreisen stehen die wichtigsten Impulsgeber der Woche erst am frühen Nachmittag an.

Von der EZB wird eine Bestätigung der Leitzinsen bei 2,0 Prozent erwartet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte in der Pressekonferenz bekräftigen, dass die EZB beim aktuellen Zinsniveau gut positioniert sei, weitere Entwicklungen abzuwarten. Fragen dürfte sie außerdem zu den Entwicklungen in Frankreich bekommen und zur Bereitschaft der EZB, am Anleihemarkt zu intervenieren. Die EZB veröffentlicht außerdem aktuelle Stabsprognosen zu Wachstum und Inflation.

US-Inflation vor Fed-Sitzung im Fokus

Die US-Verbraucherpreise (CPI) runden dann das Bild zur Inflation in den USA ab, bevor kommende Woche die Sitzung der US-Notenbank ansteht. Eine Senkung der Leitzinsen durch die Fed um 25 Basispunkte gilt als sicher. Mit nachlassendem Preisdruck in den USA rechnen die Markstrategen der Helaba kaum, ungeachtet der überraschend schwachen Erzeugerpreise am Vortag. Die Jahresteuerungsrate könnte sogar zulegen - die Kernrate wird unverändert bei 3,1 Prozent gesehen und damit klar oberhalb des Fed-Ziels. Dies heiße aber nicht, dass die Zinsen in der kommenden Woche nicht gesenkt werden können. Gleichwohl dürften die Inflationszahlen wohl keinen Anlass geben für ein Forcieren der Zinssenkungserwartungen über den September hinaus.

Schwächeres Chinageschäft bremst Mercedes-Benz aus

Von den UBS-Analysten heißt es im Nachgang zur IAA, dass sie mit Gegenwind bei den Margen von Mercedes-Benz rechnen. Bei dem Konzern sei die jüngste Underperformance gegenüber deutschen Konkurrenten in China ein zentrales Diskussionsthema gewesen. Allein in den vergangenen acht Wochen seien die Umsätze des Joint Ventures MBG China um 41 Prozent im Jahresvergleich zurückgegangen, verglichen mit minus 6 Prozent bei BMW. Zudem habe Mercedes-Benz im dritten Quartal auch chinesische Händler entschädigt. Das bereits erwähnte Problem des Zeitpunkts der US-Zölle belaste auch die Marge von Mercedes-Benz im Pkw-Bereich im dritten Quartal. Die Analysten der UBS schließen eine Marge unterhalb des Zielkorridors von 4 bis 6 Prozent für das Quartal nicht aus. Die Aktie reduziert sich um 1,9 Prozent.

Merz-Aussagen belasten Branchen-Sentiment für Erneuerbare

Die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Merz weisen für die Jefferies-Analysten darauf hin, dass eine mögliche Verlangsamung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ansteht. In einem Artikel von "Recharge" heißt es, dass Merz angedeutet habe, Deutschland könnte den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verlangsamen. An der Börse geht es für Werte wie Siemens Energy um 1,0 und Nordex um 4,0 Prozent nach unten.

Bei Covestro treiben Presseberichte über eine Einigung zwischen der EU und Adnoc zur geplanten Übernahme den Kurs um 6,3 Prozent nach oben. Die Aktie war vergangene Woche abgestürzt, nachdem es hier Probleme gegeben hatte.

Daneben sorgen Umstufungen und Analystenkommentare für Bewegungen. So legen Heidelberg Materials im DAX um 3,0 Prozent zu, nachdem sich JP Morgan zum Baustoffsektor positiv geäußert hat. Heidelberg Materials bleibe weiter der "Top Pick" im Sektor. Adecco steigen um 1,2 Prozent, nachdem Jefferies die Titel von "Underperform" auf "Hold" erhöht hat. Aurubis fallen indes um 1,4 Prozent - belastet durch eine Abstufung von Baader Helvea. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.384,34    +0,4%    22,87     +9,5% 
Stoxx-50         4.574,92    +0,4%    18,96     +5,7% 
DAX           23.696,76    +0,3%    63,81     +18,7% 
MDAX           30.151,07    +0,0%    2,19     +17,8% 
TecDAX          3.589,32    -0,3%   -11,03     +5,4% 
SDAX           16.583,93    +0,3%    48,43     +20,6% 
CAC            7.830,99    +0,9%    69,67     +5,2% 
SMI           12.276,18    +0,5%    58,72     +5,3% 
ATX            4.659,57    +0,7%    30,15     +26,4% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:09 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1689    -0,1%   1,1701     1,1728 +12,9% 
EUR/JPY           172,96    +0,3%   172,49     172,89  +5,9% 
EUR/CHF           0,9341    -0,0%   0,9346     0,9346  -0,4% 
EUR/GBP           0,8648    +0,0%   0,8648     0,8655  +4,5% 
USD/JPY           147,95    +0,4%   147,41     147,42  -6,3% 
GBP/USD           1,3516    -0,1%   1,3531     1,3550  +8,1% 
USD/CNY           7,0977    +0,1%   7,0933     7,0927  -1,6% 
USD/CNH           7,1234    +0,1%   7,1183     7,1166  -2,9% 
AUS/USD           0,6609    -0,0%   0,6612     0,6630  +6,8% 
Bitcoin/USD       114.053,30    +0,1% 113.897,60   114.119,50 +20,3% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,17    63,67    -0,8%     -0,50 -11,4% 
Brent/ICE          67,02    67,49    -0,7%     -0,47  -9,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.619,94   3.642,65    -0,6%     -22,72 +38,7% 
Silber            41,10    41,18    -0,2%     -0,07 +42,6% 
Platin          1.188,13   1.188,03    +0,0%      0,10 +35,7% 
Kupfer            4,61     4,62    -0,2%     -0,01 +12,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 07:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.