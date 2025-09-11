Melle (ots) -Wohnräume sind Ausdruck von Persönlichkeit. Wer auf klare Formen und natürliche Materialien setzt, die Ästhetik und Behaglichkeit verbinden, entscheidet sich auch bei der Feuerstätte für eine Formensprache, die Architektur und Material in den Mittelpunkt rückt. Die Kaminöfen Senso L Klassik und Senso L Fashion der Spartherm Feuerungstechnik folgen diesem Ansatz konsequent. Ihre reduzierte Silhouette fügt sich harmonisch in moderne Raumkonzepte ein und setzt zugleich einen ruhigen, markanten Akzent. Das Feuer wird nicht inszeniert, sondern eingebettet - als Mittelpunkt, der Wärme, Licht und Material verbindet.Zwei Materialien, zwei CharaktereDie Wahl der Verkleidung prägt den Charakter des Ofens. Der Senso L Klassik ist mit hellem, portugiesischem Kalkstein Porto Blanco verkleidet. Feine Strukturen und warme Farbtöne verleihen ihm eine ruhige, edle Ausstrahlung. Der Senso L Fashion setzt bewusst auf Kontrast: Die Betonverkleidung mit dezentem Relief steht für eine moderne, urbane Anmutung. Klare Geometrie, kühle Haptik und strukturierte Oberflächen verbinden Architektur und Feuer zu einem zeitgemäßen Gestaltungselement.Im Unterschied zu klassischen Kaminöfen mit Stahlverkleidung bringen Naturstein und Beton eine zusätzliche Qualität in den Raum. Ihre Oberflächen wirken nicht nur optisch und haptisch lebendiger, sondern speichern einen Teil der erzeugten Wärme und geben diese gleichmäßig wieder ab. So entsteht eine behagliche, nachhaltige Wärme - vergleichbar mit der wohltuenden Kraft der Sonne an einem klaren Wintertag.Technik, die das Feuer zum Erlebnis machtMit einer Nennwärmeleistung von 5,9 kW, einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent und der Energieeffizienzklasse A eignen sich beide Modelle ideal für modern gedämmte Wohnräume. Die großzügige Panoramascheibe mit integrierter Scheibenspülung sorgt für einen dauerhaft klaren Blick auf das Feuer. Ein durchdachtes Türschließsystem sowie eine präzise einstellbare Luftführung ermöglichen eine komfortable, sichere Bedienung. Für den Einsatz in modernen, gut abgedichteten Gebäuden steht zudem eine raumluftunabhängige Ausführung (RLU) zur Verfügung.Beim Senso L Klassik unterstreicht die optionale Drehkonsole die Wirkung der runden Silhouette: Das Feuer lässt sich flexibel im Raum ausrichten und so aus verschiedenen Perspektiven erleben. Ebenfalls für beide Modelle erhältlich ist eine schwarze Schamotte, die das Feuerbild durch den dunklen Hintergrund intensiver und kontrastreicher wirken lässt.Weitere Informationen und Inspirationen unter www.spartherm.comPressekontakt:Spartherm Feuerungstechnik GmbHPhilip AlbrechtLeiter Marketing & KommunikationMaschweg 3849324 MelleTel.: +49 (0)5422 94 41 0E-Mail: marketing@spartherm.comOriginal-Content von: SPARTHERM® Feuerungstechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79720/6115791