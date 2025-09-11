© Foto: Dall-E

Der Hyperliquid Token springt über 19 Prozent. Arthur Hayer und die bevorstehende USDH-Entscheidung schüren die Hoffnung auf ein neues Allzeithoch. Der Hyperliquid Token setzt seinen Höhenflug fort und rückt immer stärker in den Fokus institutioneller wie privater Anleger. Innerhalb der vergangenen sieben Tage kletterte der Coin um 19,36 Prozent auf aktuell 54,75 US-Dollar (Stand: 13:00 Uhr MESZ) und belegt damit Rang 11 unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert des Tokens mehr als verdoppelt - ein Plus von 163 Prozent - und liegt nur noch 2,6 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch. Während Bitcoin unter der Marke von 115.000 …