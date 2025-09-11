Viele Überstunden, hoher Termin- und Zeitdruck, fehlende Vereinbarkeit und ständige Erreichbarkeit: Viele Deutsche fühlen sich laut einer aktuellen Statista-Umfrage überlastet. Die Kündigungsbereitschaft ist entsprechend hoch. Deutsche Beschäftigte sind am Limit: Fast jeder Zweite denkt wegen Überlastung an Kündigung. Konkret sind es 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die innerhalb der nächsten zwölf Monate kündigen möchten. Zu diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n