Der DAX hat sich in den letzten Monaten in einem relativ engen Korridor bewegt. Der Ausbruch aus dieser Zone dürfte wegweisend sein. Im Juni hat der DAX nach dem zwischenzeitlichen Zoll-Crash ein neues Allzeithoch markiert, danach ist eine Konsolidierung gestartet und im Zuge dessen eine markante untere Unterstützung knapp oberhalb von 23.000 Punkten ausgebildet worden. Im Folgemonat hat der DAX dann schon wieder den Ausbruch über das Topp probiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
