Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Sitzung am 11. September 2025 erwartungsgemäß keine Änderungen an den Leitzinsen vorgenommen. Der Einlagensatz bleibt damit bei 2,00 %, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,15 % und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,40 %. Damit hält die Notenbank an ihrer seit Monaten eingeschlagenen Linie fest, nachdem sich die Inflation dem mittelfristigen Zielwert von 2 % angenähert hat. Stabilisierung bei Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
