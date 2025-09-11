Die Tankstellenkette Jet baut ihr eigenes Ladenetz in Deutschland kontinuierlich aus. Jetzt wurde an einer Tankstelle in Hamburg eine neue Schnellladesäule in Betrieb genommen - dank eines stationären Speichers von Voltfang ohne Netzausbau. Die Schnellladeinfrastruktur von Jet sorgt immer wieder für Schlagzeilen - etwa mit dem im Marktumfeld relativ günstigen Ad-hoc-Ladepreis von 0,49 €/kWh oder zum Beispiel auch mit dem Standort in Lübeck, wo zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net