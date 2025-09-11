Mitten in den Verhandlungen zur tiefen Restrukturierung hat der Aufsichtsrat des zweitgrößten deutschen Automobilzulieferers ZF in einer außerordentlichen Sitzung den Vorstand umgebaut. Vorstandschef Holger Klein und Nutzfahrzeugschef Peter Laier müssen gehen. Der Chef der Antriebssparte Mathias Miedreich übernimmt die Unternehmensführung. Der Zulieferer vom Bodensee steht vor großen Herausforderungen und auch tiefgreifenden Einschnitten in der laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
