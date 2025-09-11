Lagen die Erzeugerpreise am Mittwoch noch unter den Erwartungen, fielen die CPI-Daten höher aus als gedacht. Das könnte jetzt nochmal für Ärger sorgen. Die finale Bewährungsprobe vor der nächsten Zinssenkung? Ihren ersten Härtetest haben die Zinssenkungswetten der Anlegerinnen und Anleger mit den am Mittwoch veröffentlichten US-Erzeugerpreisen bereits bestanden. Die verzeichneten anstatt eines weiteren Anstieges sogar einen Rückgang gegenüber dem Vormonat. Das hat die Tür zu einer Zinssenkung auf dem Notenbanktreffen in der kommenden Woche weiter aufgestoßen, wenngleich die Jahresraten weiter über dem Inflationsziel der Fed liegen. Am Donnerstag stand mit den Verbraucherpreisen, die …Den vollständigen Artikel lesen ...
