Augustdorf (ots) -GO Jugendreisen ist seit 38 Jahren im Bereich Jugendtourismus tätig. In dieser Zeit haben weit mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche eine Reise mit uns unternommen und viele unbeschwerte Stunden und schöne Urlaube erlebt. Für viele ist eine GO Jugendreise die erste Reise ohne Eltern. Vielen gefällt es so gut, dass sie auch in den Folgejahren eine GO Jugendreise buchen. Uns ist es ein Anliegen, die Kinder- und Jugendreisen stetig zu optimieren und die Qualität auf einem hohen Level zu halten. Natürlich steht das Wohlergehen unserer Teilnehmenden an oberster Stelle. Wer im Bereich betreute Jugendreisen, kommerziell oder nicht kommerziell, nur profitorientiert handelt, ist in der falschen Branche tätig.Nachdem wir bereits im letzten Jahr die Dokumentation über Kinderreisen verfolgt haben, unterstreicht die nun erschienene Dokumentation den Eindruck, dass Kinder- und Jugendtourismus skandalisiert werden soll und die Recherchen nicht neutral erfolgen, sondern ein gewisses Bild abzeichnen sollen, das vorher festgelegt wurde.Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf betreuten Kinder- und Jugendreisen, betreute Partyreisen ergänzen das Portfolio. Insbesondere unser Partyreisekonzept bietet mit den besten Standard in der Branche. Teilnehmende werden nicht allein oder sich selbst überlassen, gefeiert wird mit den Betreuer:innen zusammen und die Heimwege sind mit klaren Rückgehdiensten zu festen Uhrzeiten nur mit Betreuer:innen möglich.Dies sind Standards, die neben weiteren auch in der Dokumentation sichtbar werden, auch wenn das Licht, in das sie gerückt werden, ein anderes ist. Unsere Betreuer:innen sind ausgebildet (89 % in Präsenzseminaren), müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und werden auch in unserem Schutzkonzept geschult. Es gibt Regelungen zum Umgang mit Alkohol, die zu der Lebensrealität von Jugendlichen passen. Punkte, die von kommerziellen Veranstaltern in dieser Doku gefordert werden, erfüllen wir bereits seit Jahren, wie ein greifendes Schutzkonzept, Strukturen in den Destinationen und Präsenzseminare (um Beispiele zu nennen), und sind auch ohne eine solche Recherche daran interessiert und engagiert, unsere Konzepte stetig zu verbessern.GO Jugendreisen ist es sehr wichtig, gut betreute Kinder-, Jugend- und Partyreisen zu veranstalten. Dies setzt für uns die Bereitschaft voraus, das Produkt und das Konzept immer wieder zu hinterfragen und zu optimieren. Die Geschäftsführung führt regelmäßig Kontrollen in den Zielgebieten durch, um bei möglichen Problemen schnell handeln zu können. Es gibt in den Zielgebieten immer eine Mischung aus erfahrenen und neuen Betreuer:innen. Der von uns festgelegte Betreuungsschlüssel für die verschiedenen Reisearten ist altersgerecht.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Berichterstattung aus unserer Sicht leider sehr einseitig ist. Trotz ausführlicher Stellungnahme unsererseits wurden wenige unserer Antworten berücksichtigt. Wir bedauern sehr, dass so öffentlich ein Bild über Partyreisen gezeichnet wird, das nicht der Realität entspricht.Lesen Sie hier die Stellungnahme von Reisenetz e.V., dem Fachverband für Kinder und JugendreisenZitat Holger Seidel, Vorstandsvorsitzender von Reisenetz e.V:"Der Beitrag diskreditiert unsere Branche. Das einseitige, voreingenommene und letztlich sachlich unwahre Bild, das VOLLBILD von Jugendreisen zeichnet, ist ein Schlag ins Gesicht unserer Mitglieder und der gesamten Branche."