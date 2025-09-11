DJ Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe auf höchstem Stand seit 2021

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. September entgegen den Erwartungen zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 27.000 auf 263.000 und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2021, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 235.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 236.000 von ursprünglich 237.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 9.750 auf 240.500. In der Woche zum 30. August erhielten unverändert 1,939 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung.

