Woche 42/25
Sa., 11.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten:
23.35 Filmnacht im ZDF
November - Paris im Fadenkreuz
1.10 heute-show (VPS 0.40)
1.40 Iris - Rendezvous mit dem Tod (VPS 1.10)
3.10 Winner (VPS 4.10)
4.45- SOKO München (HD/AD/UT)
5.30 Duftspuren
(von 18.05 Uhr)
Arthur Bauer Gerd Silberbauer
Katharina Hahn Bianca Hein
Dominik Morgenstern Joscha Kiefer
Franz Ainfachnur Christofer v. Beau
Antonia "Toni" Bischoff Amanda da Gloria
Dr. Weissenböck Florian Odendahl
Kriminaldirektorin Kreiner Ilona Grübel
Schnitt: Claudia Minzloff, Regine Kogel-Plorin
Titelmusik: Arpad Bondy
Musik: Rainer Oleak
Kamera: Simon Zeller
Buch: Anja Weber
Regie: Uljana Havemann
Deutschland 2018
("Stiller Verdacht" entfällt.)
So., 12.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten:
5.30 Psychisch stark - Wege aus der Depression (HD/UT)
einfach Mensch
Claudia: Mein Leben mit der Depression
Film von Marion Mück-Raab
(vom Vortag)
Deutschland 2025
(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)
