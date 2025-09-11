Aachen (ots) -FEV, ein global führender Entwicklungs- und Beratungsdienstleister für die Energiewirtschaft, hat eine strategische Partnerschaft mit der japanischen Chiyoda Corporation (Chiyoda) bekanntgegeben. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Engineering-Dienstleister und in zahlreichen Geschäftsfeldern, darunter dem Energiesektor, der Dekarbonisierung und den Life Sciences aktiv. Weltweit entwickelt und realisiert Chiyoda nachhaltige Lösungen für die Energiewirtschaft.Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen erhalten Kunden ganzheitliche Unterstützung bei Planung, Realisierung und Betrieb nachhaltiger Energieinfrastrukturprojekte. Dazu zählen Anlagen zur Erzeugung nachhaltiger Kraftstoffe, aber auch Energiesysteme für Industrieparks, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Rechenzentren."Durch die Partnerschaft mit Chiyoda vereinen wir unsere Stärken mit denen eines weltweit anerkannten Marktführers - dessen Know-how ergänzt das von FEV perfekt. Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um unseren Kunden - insbesondere auf dem asiatischen Markt - noch umfassendere Unterstützung im Zuge der Transformation der Energiebranche zu bieten", sagt Johannes Buchmann, Group Vice President FEV energy + resources.FEV verfügt über umfassende Erfahrung bei Engineering und Beratung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Diese Expertise hat das Unternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt, etwa in Projekten für die deutsche Bundesregierung, bei der Entwicklung von Elektrolysetechnologie oder der energetischen Optimierung von Gewerbeparks. FEV begleitet seine Kunden bereits heute von der Ideenentwicklung und der Identifikation möglicher Geschäftsmodelle und Stakeholder über die technische und wirtschaftliche Evaluation bis hin zu Machbarkeitsstudien sowie Prozess- und Anlagendesign.Mit Geschäftsaktivitäten in rund 60 Ländern und Regionen trägt Chiyoda mit seinem umfassenden Know-how im Anlagenbau, im Ingenieurwesen und mit innovativen Lösungen in den Bereichen Dekarbonisierung und grüne Technologien kontinuierlich zur Lösung globaler Herausforderungen bei. "Mit dieser Partnerschaft stärken beide Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen in Bereichen wie der Produktion von Bio- und E-Fuels, der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Anlagen zur Nutzung mehrerer Energieträger. Damit bieten wir unseren potenziellen globalen Kunden attraktive Dienstleistungsoptionen", sagt Kimiho Sakurai, Vice President und Division Director Business Development bei Chiyoda.Das gemeinsame Angebot soll zudem auf weitere komplexe Infrastrukturen wie See- und Flughäfen, Rechenzentren und andere energieintensive Ökosysteme ausgeweitet werden.Über FEVFEV verschiebt Grenzen.FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten Transport- und Mobilitätsökosystem.Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.FEV bleibt nicht stehen.Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen hochqualifizierten 7.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere, saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen und die Welt. Über ChiyodaDie Chiyoda Corporation ist ein integrierter Ingenieurdienstleister, der seit seiner Gründung im Jahr 1948 durch den Bau von Anlagen in rund 60 Ländern und Regionen zur Lösung globaler Herausforderungen beigetragen hat.Unter dem Leitbild "Enriching Society through Engineering Value" trägt Chiyoda durch den Einsatz seiner umfassenden technischen Kompetenzen und Projektabwicklungskompetenzen in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zur Schaffung einer nachhaltigen und prosperierenden Zukunft für den Planeten und seine Bewohner bei, indem es seine umfangreichen technischen Fähigkeiten und Kompetenzen in der Projektdurchführung in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen, darunter Energie, Dekarbonisierung, Biowissenschaften und Raumfahrt, einsetzt.