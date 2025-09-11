Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 37

Die Kurskorrektur ist massiv ausgefallen. Mit der Übernahme von Bormioli Pharma ist GERRESHEIMER angreifbar geworden, weil der Kaufpreis umfangreich fremdfinanziert wurde. Was rechnen sich die Investoren aus?Der Marktwert von GERRESHEIMER liegt bei etwa 1,6 Mrd. € für rd. 2 Mrd. € Umsatz. Die Erweiterung infolge der Akquisition beziffert sich auf durchschnittlich 15 %. Die Gewinntaxen liegen bei 3 € je Aktie. Eine wirklich neue Idee steckt in der strategischen Akquisition vorerst nicht. Wir wetten dennoch mit, denn wenn sich eine solche Zahl von ausländischen Investoren dafür interessiert, unterstellen wir Insiderkenntnisse von besonderem Wert.