Die mit dem Deutschen Fernsehpreis (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/deutscher-fernsehpreis-2025-insgesamt-x-preise-fuer-das-zdf) ausgezeichnete Medical-Drama-Serie "KRANK Berlin" (Beste Drama-Serie, Beste Kamera Fiktion) bekommt eine zweite Staffel. Dafür setzen ZDF und Apple TV+ ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Die acht neuen Folgen der Krankenhausserie werden erneut von Violet Pictures und Real Film Berlin produziert."Mit 'KRANK Berlin' ist eine außergewöhnliche Serie entstanden, die durch ihre Authentizität, Relevanz und den internationalen Anspruch zeigt, wie kraftvoll und anschlussfähig fiktionales Erzählen aus Deutschland sein kann. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis unterstreicht die Qualität und Strahlkraft dieser Produktion. Wir freuen uns sehr, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Apple TV+ bei dieser Serie weitergeht", so Nadine Bilke, Programmdirektorin des ZDF."KRANK Berlin" ist eine Ko-Produktion von Real Film Berlin GmbH und Violet Pictures UG. Produziert wird die Serie von Alexis von Wittgenstein, Geschäftsführer von Violet Pictures, und Henning Kamm, Geschäftsführer der Real Film Berlin. Die Bücher stammen von Headautor Samuel Jefferson und seinem Team. Die Redaktion im ZDF hat Beate Bramstedt.Eine chaotische Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins zu leiten, ist keine leichte Aufgabe für Dr. Parker (Haley Louise Jones). Nachdem ihr Privatleben in München implodiert ist, sucht die junge Ärztin in der ersten Staffel "KRANK Berlin" einen Neuanfang in Berlin. Schon beim ersten Versuch, notwendige Veränderungen durchzusetzen, stößt sie auf den Widerstand des unterbezahlten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals, das nur dank einer unabdingbaren Dosis schwarzen Humors seinen Alltag überlebt. Doch angesichts eines immer gnadenloseren Gesundheitssystems muss das Team seine Differenzen überwinden und an einem Strang ziehen, um Menschenleben zu retten. Die zweite Staffel wird an den Plot anknüpfen.In den weiteren Hauptrollen sind unter anderen Slavko Popadic, Safak Sengül, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer und Benjamin Radjaipour zu sehen.Ein Veröffentlichungstermin der zweiten Staffel steht noch nicht fest. Die erste Staffel wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 in ZDFneo und im ZDF-Streaming veröffentlicht.