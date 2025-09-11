Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen (Usage-Based Insurance, UBI) erreicht mittlerweile mehr als 60 Millionen Kunden in 450 aktiven Programmen eine Versechsfachung in nur zehn Jahren. Die PTOLEMUS Consulting Group, die bereits 2015 die "Uberisierung" der Versicherungsbranche prognostiziert hatte, beleuchtet diesen Wandel in ihrem neuen Report.

Inzwischen ist UBI ein globales Phänomen, das 59 Länder umfasst und Prämien von mehr als 50 Milliarden Euro generiert, so das Beratungsunternehmen in seinem neuen Bericht.

Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende "Smartphoneisierung" des Geschäfts wider. Immer mehr Versicherer integrieren UBI in ihre Unternehmens-Apps und machen das Segment zu einer Kernkomponente des Kundenerlebnisses.

Parallel dazu hat sich UBI über einfache Pay-As-You-Drive- (PAYD) oder Pay-How-You-Drive-Modelle (PHYD) hinaus weiterentwickelt. UBI ist heute ein bewährtes Instrument zur Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Schadensfällen und bringt sowohl Versicherern als auch Versicherungsnehmern messbare Kosteneinsparungen.

Frederic Bruneteau, Managing Director, kommentiert: "Wann immer Versicherer attraktive UBI-Programme anbieten, werden diese von den Kunden gegenüber herkömmlichen pauschalen, proxybasierten Angeboten bevorzugt. Angesichts der überschaubaren Kosten und der erkennbaren Vorteile von Telematik gehen wir davon aus, dass immer mehr Versicherer diese Technologie zum Herzstück ihrer Digitalisierungsstrategie machen werden."

Laut Prognosen von PTOLEMUS werden bis 2035 weltweit 180 Millionen Fahrzeuge über Telematikpolicen versichert sein, wodurch Versicherer Prämieneinnahmen in Höhe von mehr als 200 Milliarden Euro generieren werden.

Der Bericht umfasst 1.350 Seiten und basiert auf 65 Interviews und den Erfahrungen aus 100 Beratungsprojekten. Er enthält eine Analyse von 41 erfolgreichen UBI-Implementierungen und die Bewertung von 32 Anbietern. Zudem analysiert die Studie den Stand der Telematik in 59 Ländern von Argentinien bis zu den USA und prognostiziert die Marktentwicklung bis 2035.

Die kostenlose Zusammenfassung enthält Interviews mit fünf führenden Köpfen der Branche und ist unter www.ptolemus.com abrufbar.

Über PTOLEMUS Consulting Group

PTOLEMUS ist das erste Strategieberatungsunternehmen, das sich ausschließlich auf vernetzte Mobilität konzentriert. Es unterstützt führende Versicherer, Erstausrüster und Dienstleister bei der Definition und Umsetzung ihrer Strategien sowie bei der umfassenden Entwicklung ihrer Telematikprogramme.

Für weitere Informationen zu dieser Studie kontaktieren Sie uns bitte unter contact@ptolemus.com, Tel.: +32 487 96 19 02.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250909147881/de/

Contacts:

contact@ptolemus.com

Tel.: +32 487 96 19 02.