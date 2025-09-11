Unterföhring (ots) -Natascha Ochsenknecht hat zum Start der Fortsetzung der 4. Staffel von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen am Dienstag, 16. September, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) zur aktuellen Debatte rund um ihren Sohn Jimi eine klare Meinung: "Wenn du dein Leben in die Scheiße ziehst, dann ziehst du unser Leben irgendwo auch mit in die Scheiße". Dabei war das gute Verhältnis ihres Jüngsten zur Familie doch gerade erst wieder hergestellt. Auch die Gedanken an ihren plötzlich verstorbenen Bruder Ingo machen Natascha zu schaffen und die Familie schwelgt in Erinnerungen an vergangene Zeiten.Derweil laufen die Business-Deals von Cheyenne eher schleppend und sie kokettiert damit, den Namen "Ochsenknecht" abzulegen. Nur ein schlechter Scherz? Das findet Natascha überhaupt nicht lustig, wünscht sie sich zur bevorstehenden Hochzeit von Manager Binh in Griechenland doch gute Stimmung - mit Sonne, Strand und einem (noch) unbeschwerten Jimi in Feierlaune. Doch dann sagen Cheyenne und Nino die Einladung zur Party ab... .Wirbel um Cheyenne"Ich habe ihr geraten, ihren Namen abzulegen und meinen Nachnamen anzunehmen. Das würde sie vielleicht auch ein wenig von der Last befreien, die ihr Name mit sich bringt.", lässt Nino zu seiner Ehefrau Cheyenne eine Bombe platzen. Auch Jimi schwant Böses: "Sie hat wohl gesagt, sie will sich loseisen von der Familie...". Cheyenne möchte keine Ochsenknecht mehr sein? Kaum zu glauben - und für Natascha steht schnell fest: "So ein Schwachsinn!" Sie greift zum Handy und will Cheyenne zur Rede stellen. Ihre Tochter scheint es ernst zu meinen: "Es gibt einen Grund, ich mach das nicht aus Spaß!" Wilson weiß sofort: "Das ist typisch Cheyenne - da wird nicht lange drüber nachgedacht, sondern einfach rausgehauen, um zu polarisieren." Was ist bei Cheyenne vorgefallen, dass sie sogar ihren berühmten Nachnamen zur Debatte stellt? Eine große Diskussion am Familientisch bricht los und Natascha hat einen konkreten Verdacht! Nur Wilson findet das alles übertrieben: "Das ist einfach Kindergarten!"Derweil treibt eine weitere Baustelle Cheyenne die Sorgenfalten auf die Stirn: Ihre Unzuverlässigkeit gegenüber Business-Partnern. "Meine Deadlines nehme ich nicht immer so ganz wahr", versucht sie das Problem wegzulächeln. "Da ist mir ein Lamm, das auf die Welt kommt und um sein Leben kämpft eben wichtiger als die Kooperation." Auch ihr Engagement bei einem bekannten Mode-Label wurde nicht verlängert. Riskiert Cheyenne mit dieser Einstellung ihre Karriere als erfolgreiche Influencerin und Business-Frau?Binh's Big Fat Greek WeddingBinh, der Manager der Ochsenknechts, sorgt für gute Vibes: Er heiratet seinen langjährigen Lebensgefährten auf der griechischen Insel Zakynthos und bereitet seinen geladenen Gästen ein Hochzeitsfest der Extraklasse! "Klingt nach einem guten Familienausflug - oder einem anstrengenden...", spricht Wilson aus Erfahrung, sobald es mit der Familie auf Reisen geht. Dennoch freut sich Der 35-Jährige speziell auf seinen Bruder: "Jimi ist ja viel in der Weltgeschichte unterwegs - umso nicer, eine Woche mit ihm abzuhängen!" Denn Jimi ist busy: Mal taucht er im Cyberspace ab, um sich in einem Online-Game in zwielichtige Geschäfte zu verwickeln und mal muss er sich um den Umzug seiner neu gegründeten Firma nach Dubai kümmern - wovon der Fiskus allerdings nicht so sehr begeistert scheint. Alles eher schlechte Omen für die Zukunft? "Finanztechnisch war ich eher nicht immer so der Beste - aber ich bin da tiefenentspannt!", scheint Jimi sich (noch) keine Sorgen zu machen. Im Deeptalk mit Mutter Natascha auf einer Bootstour geht es erstmal um die Frage: Wie sollte Jimis perfekte Partnerin aussehen? "Ich brauche zwar einen Ruhepol an meiner Seite, aber auch eine Verrückte", sinniert der 34-Jährige über ein mögliches Beziehungs-Szenario. "Wie es in meinem Lovelife läuft? Relativ mau. Ich habe auch ein bisschen Angst, mich zu verlieben. Aber wenn ich jemanden kennenlerne, mach ich das in der Familie erstmal nicht so publik", hat Jimi eine klare Strategie. Jetzt sollen aber erstmal die Korken knallen, denn die Hochzeit ruft! Nur zwei fehlen im griechischen Partytrubel: Cheyenne und Nino! Und das stößt besonders Mutter Natascha übel auf... .Natascha in TrauerEin großer Schicksalsschlag hat Familie Ochsenknecht heimgesucht: Nataschas Bruder Ingo ist während seines Gefängnisaufenthalts überraschend gestorben! "Wenn solche Dinge aus dem nichts passieren, ist das immer ein Schlag in die Fresse. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen!", kommt Natascha nur schlecht mit den schlimmen News zurecht. Als Teil der Jury im TV-Format "My Style Rocks" hat sie im türkischen Istanbul schwere Drehtage zu überstehen und kann sich kaum auf ihren neuen Job konzentrieren. "Natürlich geht's ihr scheiße. Meine Mutter hat Ingo über alles geliebt und hat ihn unterstützt, wo es ging", weiß Wilson um die Tragweite dieses Verlusts. Doch Natascha weiß auch, dass ihr Bruder es im Leben nicht immer leicht hatte: "Ingo ist immer in Situationen geraten, wo er nicht erkennen konnte: Jetzt ist Schluss!" Was ihn letztendlich ins Gefängnis brachte. Dennoch ist ihre Trauer groß: "Das ist meine vierte Beerdigung: Erst habe ich meinen Vater verloren, dann meine Schwiegermutter, meine Nichte und jetzt meinen Bruder." Wilson ist sich sicher: "Ingo hat uns schon krass geprägt. Ich würde Berlin nie so gut kennen, er hat da einen sehr großen Einfluss auf mich gehabt." Wird die Familie den Verlust gut überstehen können? "Eine müde alte Frau...", stellt Natascha mit einem Blick in den Spiegel fest und brauch erstmal eine Auszeit.- Fotos über das SkyFotoweb- Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen- Trailer und weitere Infos zur Serie hierB28 Produktion produziert die fünf Episoden von Staffel 4, Part II der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:"Diese Ochsenknechts" - Staffel 4, Part II ist ab 16. September exklusiv auf Sky und WOW sowielinear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhinauf Abruf zur Verfügung.Screener & Bildmaterial:Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage (http://www.skymediavillage.sky).Fotos über das Fotoweb: https://medien.sky.deCopyright Fotos: © Sky/B28Pressekontakt:Betreuende PR Agentur:Markus HermjohannesFoolproofedmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 5328Sky DeutschlandSelina RastetterContent PRSelina.Rastetter@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6115916