Der Druck im Ölkessel steigt unablässig. Brent Öl dürfte vor größeren Verwerfungen stehen. Die Frage ist nur noch immer, in welche Richtung sich der aufgestaute Druck Bahn brechen wird. Brent Öl im Bann ambivalenter Signale Während Gold imposant haussiert und auch bei Silber der Knoten geplatzt ist, tun sich konjunktursensible Rohstoffe schwer. So hält sich unter anderem Kupfer bedeckt und auch WTI und Brent Öl warten weiterhin auf frische Impulse. Am letzten Wochenende fand das Treffen im OPEC+ Format statt. Die teilnehmenden Länder beschlossen, die Produktion ab Oktober um weitere 137.000 bpd anzuheben. Diese Anhebung hatte der Markt im Vorfeld bereits mehr oder weniger eingepreist. …