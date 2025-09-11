Straubing (ots) -Ein Leben lang gearbeitet - und dann eine Rente, die zum Leben nicht reicht. Von rund 19 Millionen Rentnern bekommen 42 Prozent weniger als 1.000 Euro im Monat. Diese aktuellen Zahlen sind zwar offiziell, aber sie sagen nicht die ganze Wahrheit. Wie es wirklich steht, zeigt der Alterssicherungsbericht, der alle vier Jahre vorgelegt wird, zuletzt 2024. Darin steht etwa auch: Wenn über-65-Jährige noch arbeiten, liegt es nur bei 14 Prozent an finanziellen Zwängen. Die anderen haben Spaß an der Arbeit, freuen sich über eine Aufgabe oder den Kontakt zu anderen.Klar, nicht alle haben ein Häuschen angespart, das man vermieten kann und eher besser geht es denen, die eine Pension erhalten. Statistiken sind aber generell sehr schnell trügerisch - dass das durchschnittliche Haushaltseinkommen von Paaren ab 65 Jahren bei 3.759 Euro liegt, kommt auch daher, weil es vielen sehr gut geht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6115943