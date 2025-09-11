Das rote Metall steht meist im Schatten von Gold und Silber. Derzeit herrscht am Kupfermarkt allerdings eine hohe Dynamik mit Chancen für Investoren, die einen einfachen und sicheren Zugang zu dem Rohstoff suchen. "Mit Compartments nach Luxemburger Recht lässt sich unkompliziert Exposure gegenüber dem Kupferpreis aufbauen, ohne dass sich der Anleger um Details wie Verwahrung oder Besicherung kümmern muss", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. Eine ganze Reihe von Faktoren wirken zurzeit aus verschiedenen Richtungen auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 finanzmonitor.de