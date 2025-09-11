An der Wall Street stehen am Donnerstag die jüngsten US-Verbraucherdaten und zahlreiche KI-Aktien, aber auch die Meme-Aktie Opendoor und ein Bekleidungsunternehmen für hochwertige Kleidung im Fokus. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Mover zum US-Marktstart.Wie neue Konjunkturdaten zeigen, stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent und entsprach damit den Markterwartungen. Gegenüber dem Vormonat lag der Anstieg laut dem Bureau of Labor Statistics ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär