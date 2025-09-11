Frei mit 55 - Wie wir unseren Lebensstandard aus Kapital von den Börsen finanzieren! - Kostenloses Webinar heute um 17:00 Uhr

Anzeige / Werbung

Diese vierteilige Webinarreihe richtet sich an alle, die den Wunsch hegen, finanzielle Freiheit zu erleben - ohne auf Sicherheit oder Lebensqualität verzichten zu müssen. Sie erfahren praxisnah und persönlich, wie Sie ein System entwickeln, mit dem Sie Ihren Lebensstandard nachhaltig aus Kapitalerträgen finanzieren können.

Erleben Sie, wie Sie Ihr Denken vom klassischen Vermögensaufbau hin zur strategischen Kapitalnutzung verändern und eine finanzielle Strategie entwickeln, die nicht auf reiner Renditejagd basiert, sondern auf Einkommen, Sicherheit und Flexibilität. Anhand persönlicher Erfahrungen und konkreter Strategien erhalten Sie Impulse, um Ihr eigenes Konzept zur finanziellen Unabhängigkeit zu gestalten - ob mit Dividenden, Optionen oder Krisenschutzmechanismen.

Teil 4 von 4

Dein Weg in die finanzielle Freiheit - Die Strategie für DEINE finanziellen Ziele

Das neue Denken: Im finalen Webinar lernen Sie, wie Sie Ihre eigene Strategie entwickeln, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Sie erhalten konkrete Werkzeuge und Beispiele, wie Sie Ihr Kapitalziel definieren, die richtige Strategie wählen und Ihre Fortschritte systematisch kontrollieren - individuell, planbar, praxisnah.

Inhalte:

- Wie viel Kapital brauchen Sie wirklich?

- Drei Modellportfolios zur Auswahl

- Tools & Routinen für langfristigen Erfolg

- Methoden für verschiedene Altersgruppen und Lebenssituationen

"Ich weiß jetzt, wie ich meine finanziellen Ziele erreichen kann - mit einem Plan, der zu mir passt"

Donnerstag, 11.09.25, 17:00 Uhr

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.